Large écho dans les médias internationaux de la réaffirmation par les Etats-Unis de leur reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara

10/04/2025

Les médias internationaux se sont fait un large écho de la réaffirmation par les Etats-Unis de leur reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara, en confirmation de la position communiquée par le Président Donald Trump à Sa Majesté le Roi Mohammed VI.



Cette position a été réitérée à l'occasion d’un entretien, mardi à Washington, entre le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et le Secrétaire d’Etat Marco Rubio.



Dans ce cadre, Reuters et les sites d’information "Usnews.com" et "axios" rapportent que les États Unis "continuent de croire qu’une autonomie authentique sous souveraineté marocaine est la seule solution possible" au différend régional autour du Sahara marocain.



Citant la porte-parole de la diplomatie américaine, Tammy Bruce, les deux médias ajoutent que le Président Trump "exhorte les parties à s’engager dans des discussions sans délai sur la base de la proposition marocaine d’autonomie comme seul cadre en vue de négocier une solution mutuellement acceptable".



Lors de l’entretien téléphonique entre SM le Roi Mohammed VI et le Président des États-Unis d’Amérique, en décembre 2020, le Président Donald Trump avait informé le Souverain de la promulgation d’un décret présidentiel, avec ce que cet acte comporte comme force juridique et politique indéniable et à effet immédiat, portant sur la décision des États-Unis d’Amérique de reconnaître la pleine souveraineté du Royaume du Maroc sur l’ensemble de la région du Sahara marocain.



Dans la même veine, les chaînes d'information américaines NBC et CBS tout comme Radio France Internationale (RFI) et le magazine Jeune Afrique rapportent que le chef de la diplomatie américaine a réitéré que les Etats-Unis reconnaissent la souveraineté du Maroc sur le Sahara et soutiennent la proposition d’autonomie sérieuse, crédible et réaliste en tant que seule base pour une solution juste et durable à ce différend.



De leur côté, la revue "US Barron’s" et le quotidien singapourien "The Strait Times" se sont fait également l’écho de la déclaration du Secrétaire d’Etat en indiquant que les Etats-Unis "continuent de croire qu’une autonomie authentique sous souveraineté marocaine est la seule solution faisable".



Pour sa part, l’agence espagnole EFE rapporte que Washington considère la proposition marocaine d’autonomie comme "le seul cadre pour négocier une solution mutuellement acceptable" dans le cadre de la souveraineté du Royaume.



Même son de cloche chez l’autre média digital espagnol "Atlantico Hoy" qui souligne que l’administration américaine sous la présidence de Donald Trump, a réitéré son "soutien total" à la position du Maroc sur le Sahara, rappelant l’appel du Président américain aux parties à s’engager dans des discussions sans délai, "indiquant clairement qu’il n’envisageait aucun autre scénario" que la proposition marocaine d’autonomie.



De leur part, de nombreuses agences de presse africaines se sont faits l’écho de la réaffirmation par Washington de sa reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara. De larges titres sur la position américaine soutenant la marocanité du Sahara ont meublé la Une notamment des agences de presse malienne (AMAP), nigérienne (ANP), gabonaise (AGP), congolaise (ACP) ou encore sénégalaise (APS).



Aussi, l’agence de presse africaine, Apanews, et l’agence de presse turque, Anadolu, rapportent-t-elles quant à elles, que le Secrétaire d’Etat américain a réitéré la position constante des États-Unis en faveur de la souveraineté du Maroc sur le Sahara, en qualifiant l'initiative marocaine d’autonomie de "sérieuse, crédible et réaliste".