Larache accueille une table ronde sur les MRE et l’investissement

07/08/2024

La Faculté polydisciplinaire de Larache relevant de l’Université Abdelmalek Essaâdi organise, le 9 août, une table ronde sur les opportunités d’investissement qu’offre la province pour les Marocains résidant à l’étranger (MRE).



Tenue sous le thème “Investir dans la province de Larache: opportunités, défis et perspectives pour les MRE”, cette table ronde vise à mettre en lumière les diverses opportunités d'investissement offertes par la région, a indiqué la Faculté polydisciplinaire dans un communiqué.



L'événement a également pour but d’explorer le potentiel économique que recèle la région en termes de tourisme, d'agriculture, d'immobilier, de commerce, d’énergies renouvelables et d’industries créatives, rapporte la MAP.



La table ronde permettra, en outre, de discuter des défis et des soutiens disponibles pour les investisseurs, notamment les Marocains résidant à l'étranger originaires de la province, a relevé la même source.



Il s’agit, selon les organisateurs, de se retrouver autour d’un débat, d’échanges, de partage et de conseil sur la thématique abordée, en plus de permettre un réseautage professionnel parmi les participants.