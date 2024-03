Larache: Sessions de formations pour accompagner les jeunes porteurs de projets

31/03/2024

La Faculté polydisciplinaire de Larache organise des sessions de formations pour accompagner les jeunes porteurs de projets.



Organisées en partenariat avec l'Agence nationale de promotion de l'emploi et des compétences (ANAPEC), ces formations se tiennent en ligne à travers la plateforme "Future Gate" relevant de la faculté, dans l'objectif de présenter aux jeunes porteurs de projets les divers services disponibles pour les soutenir dans leur démarche entrepreneuriale.



Ouvertes aux étudiants de la faculté polydisciplinaire de Larache, ces formations sont accessibles via un lien dédié à l'accompagnement entrepreneurial.



Ces formations, qui se poursuivront jusqu'à la fin de cette année universitaire, offrent aux participants la possibilité d'accéder à un éventail d'opportunités visant à concrétiser leurs aspirations entrepreneuriales, que ce soit en lançant leurs propres entreprises ou en initiant des projets personnels, tout en bénéficiant du financement et de l'accompagnement nécessaires.



Encadrées par des experts en insertion professionnelle, en accompagnement entrepreneurial, et en gestion financière et comptable, ces formations gratuites permettent aux participants de se doter des connaissances en marketing, d'explorer les opportunités commerciales, et de se familiariser avec les procédures administratives, ainsi que la gestion des ressources humaines des entreprises.