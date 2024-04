Larache: Lancement des travaux d’aménagement de la forêt urbaine "La Hipica"

26/04/2024

Le lancement des travaux du projet d’aménagement de la forêt urbaine "La Hipica" à Larache, piloté par l’Agence pour la promotion et le développement du Nord (APDN), a eu lieu jeudi.



Le coup d'envoi des travaux a été donné lors d'une cérémonie présidée par le gouverneur de la province de Larache, Bouassam El Alamine, en présence du vice-président du conseil de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, ainsi que des présidents des conseils provincial et communal de Larache, et des représentants des autorités locales, des services de sécurité et des services décentralisés à Larache.



Doté d'une enveloppe budgétaire d'environ 31,4 millions de dirhams, qui sera mobilisée conjointement par le ministère de l'Intérieur, le conseil de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima et l'APDN, ce projet s'inscrit dans le cadre d'une convention de partenariat relative à la réalisation de projets d'aménagement des parcs urbains et péri-urbains dans la province de Larache.



Les travaux d'aménagement, confiés à l’APDN, comprennent la construction d'un terrain de mini foot, un terrain de basket-ball et de volley-ball, une aire de patinage et un espace de jeux pour enfants, ainsi que d'un parking d'une capacité de 400 voitures.



Ce projet vise à améliorer la qualité de vie à Larache, en offrant un environnement propice aux loisirs et à la pratique des activités sportives, ainsi qu'en créant des espaces verts, des terrains de sport et des zones de loisirs.