Larache: Célébration de la Journée internationale des coopératives

18/07/2024

Le Comité provincial de développement humain (CPDH) de Larache a organisé, mercredi, une rencontre de communication à l'occasion de la Journée internationale des coopératives, célébrée cette année sous le thème "Les coopératives construisent un avenir meilleur pour tous".



Cette rencontre, présidée par le gouverneur de la province de Larache, Bouassam El Alamine, en présence notamment du secrétaire général de la province, des présidents des Comités locaux de développement humain (CLDH), des membres du CPDH, et des acteurs du tissu coopératif et associatif, s'inscrit dans le cadre du renforcement des programmes d'ouverture aux partenaires et aux acteurs concernés par la mise en œuvre du programme "Amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes" de la phase III de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH), notamment l'axe relatif au soutien à l'économie sociale et solidaire.



S'exprimant à cette occasion, le gouverneur a souligné la grande importance que revêt cette rencontre, qui s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des coopératives, notant qu'elle constitue l'occasion de mettre en avant le rôle que jouent les coopératives, en tant que l'un des principaux partenaires, dans la dynamisation de l'économie locale et la promotion du développement économique et social, ainsi que leur contribution efficace à la qualification du capital humain, en renforçant les capacités de leurs adhérents et en les dotant des compétences techniques et productives nécessaires à l'exercice de leurs activités.



Il a relevé que cet événement constitue également une opportunité pour mettre en lumière l'importance du travail coopératif et son rôle pionnier dans la réalisation de la justice sociale et du développement territorial, et ses retombées positives dans la construction d'un avenir meilleur au profit de la population, en plus de sensibiliser aux valeurs et principes sur lesquels se base l'entrepreneuriat coopératif, qui contribue, sans aucun doute, au renforcement du développement global et durable des sociétés, et ce en raison du lien étroit entre les coopératives et l'économie locale.



Dans une déclaration à la MAP, le chef de la division de l'action sociale (DAS) de la province de Larache, Othman Taimi, a souligné que cette rencontre a été l'occasion de présenter le bilan du programme "Amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes" de l'INDH, notant qu'environ 192 projets ont été financés et réalisés dans le cadre de la phase III de l'Initiative, avec une enveloppe budgétaire globale de près de 65 millions de dirhams (MDH), dont 40 MDH comme contribution de l'Initiative, ce qui a permis de créer plus de 500 emplois.



Cet événement, a-t-il enchainé, a permis également de mettre la lumière sur le rôle pionnier que jouent les coopératives dans la promotion du développement socio-économique aux niveaux régional et national.



Pour sa part, le délégué régional de l'Office de développement de la coopération de Tanger, Jamal Nouas, a indiqué que cette rencontre a été l'occasion de mettre l'accent sur le rôle actif du secteur coopératif dans la création d'emploi et la promotion de la dynamique socio-économique à l'échelle locale, régionale et nationale, et de présenter des témoignages de coopératives, qui ont mis en avant les réalisations accomplies et les défis auxquels elles font face.



Il a noté qu'un accent particulier a été mis sur la nécessité d'intensifier les efforts pour accompagner le développement que connait le secteur coopératif, à travers le renforcement de la formation de ses acteurs et la promotion de la commercialisation des produits des coopératives. Cette rencontre a été marquée par des témoignages donnés par les coopératives bénéficiaires du soutien et du financement de l'INDH et d'autres programmes gouvernementaux, ainsi que des interventions de responsables sur "le rôle du tissu coopératif dans le développement socio-économique de la province de Larache", "les actions menées par la direction régionale du conseil agricole pour activer le conseil agricole au profit des coopératives", et "la généralisation de la couverture sanitaire et sociale au profit des travailleurs non-salariés, cas des coopératives".



Les intervenants ont, à cet égard, appelé à accompagner le renforcement de l'adhésion des coopératives à la mise en œuvre des dispositions du Chantier royal de la généralisation de la protection sociale et à améliorer les conditions des adhérents, ainsi qu'à déployer tous les efforts pour accélérer la mise en oeuvre des chantiers royaux de développement, qui visent à promouvoir les conditions socio-économiques de la population et à renforcer la dynamique de développement que connait le Maroc, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI.



En marge de cette rencontre, le gouverneur a visité le stand dédié aux coopératives bénéficiaires du soutien et du financement de l'Initiative dans le cadre de l'axe relatif à l'appui à l'économie sociale et solidaire.