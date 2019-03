Langages et philosophie au cœur d’un colloque international à Meknès

12/03/2019 Par Abdelouahed Hajji

«Langage et philosophie » est le thème du colloque international qui s’est tenu les 6, 7 et 8 mars 2019 à la Faculté des Lettres et des Sciences humaines de Meknès. Cette manifestation scientifique organisée par « le Groupe de recherche Littérature et communication » et le Groupe de recherche ERC, de concert avec l’U. R. C. R. E. S, l’équipe Cultures herméneutique et Transmission de l’Institut catholique de Toulouse, a mis l’accent sur les liens qui se tissent entre philosophie et les différentes formes du langage.

Les organisateurs qui ont insisté sur la pluralité des approches ainsi que le plurilinguisme puisque les communications sont en arabe, en français et en anglais, ont surtout voulu en faire un carrefour d’échange constructif, reflétant de nouvelles orientations de la recherche qui encouragent le décloisonnement du savoir.

Cet événement scientifique réunit des professeurs-chercheurs et des académiciens de différentes universités nationales et internationales pour débattre du lien qui existe entre philosophie et langage, mais aussi entre philosophie et d’autres disciplines et formes de langage. Le colloque vise surtout à sensibiliser les étudiants et l’assistance sur le rôle vital de la philosophie dans la vie quotidienne. Différentes sont les formes du langage philosophique qui alimentent les divers domaines littéraire, psychanalytique, poétique, anthropologique, médiologique, etc.

Pour les organisateurs, la rencontre scientifique se donne pour objectif « d'analyser ces formes de connivences qui s'instaurent entre la philosophie et toute forme du langage. Aucune aire géographique ou temporelle n'est privilégiée. De même aucun langage ne retiendra notre attention au détriment des autres. Dans la mesure où la question du rapport entre la philosophie et les langages concerne aussi bien le philosophe, le littéraire, le linguiste, le sociologue, le psychologue, l'artiste, etc. Toutes les approches sont les bienvenues. » Les participants sont ainsi unanimes à souligner que cette thématique d’actualité est surtout à la lisière des différentes disciplines, demande qu’on la cerne sous un angle ouvert et pluriel. La pluridisciplinarité se conjugue, par conséquent, avec le plurilinguisme. L’objectif ultime est de soulever d’autres questions. Notons que la frontière entre philosophie et littérature n’est pas à démontrer. La philosophie, à titre d’exemple, n’a pas cessé de nourrir la littérature et les autres branches du langage. L’événement a permis de ce fait un voyage dans les différentes pensées comme il a permis un questionnement sans complaisance de la complicité entre langage et philosophie. Ceci consacre la différence et éloigne l’intégrisme des théories.

Plusieurs axes seront débattus lors de cet événement : « Philosophie et littérature, Philosophie et sciences humaines, Philosophie et arts, Philosophie et médias, Philosophie du langage, Philosophie et sémiotique, Philosophie et formes symboliques”. Ces diverses propositions vont permettre de jeter un nouveau regard sur le rapport entre les langages et la philosophie dans sa valeur esthétique et politique. Le langage ici épouse le registre de la différence et permet, ainsi, la naissance d’ horizons inédits.