Lancement officiel de l'Université des Nouveaux Savoirs, le 19 mai à Rabat

13/05/2025

L'école supérieure de Management HEM, membre de LCI Éducation, et l’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) ont annoncé, lundi, le lancement officiel de l’Université des Nouveaux Savoirs, un projet d’envergure dédié à la démocratisation et à la diffusion des connaissances émergentes, dans un contexte mondial marqué par des mutations technologiques, écologiques, sociales et générationnelles.



Le séminaire inaugural de cette initiative se tiendra le lundi 19 mai au campus HEM Rabat, en présence de personnalités de premier plan, annoncent les organisateurs dans un communiqué.



Conçue par HEM et l’ICESCO, en partenariat avec l’Institut Français du Maroc, la Fondation Heinrich Böll, les séminaires de cette Université des Nouveaux Savoirs sont organisés avec quatre universités publiques marocaines, Mohammed V de Rabat, Hassan II de Casablanca, Hassan 1er de Settat et Ibn Tofaïl de Kénitra, note le communiqué, ajoutant que grâce à ce partenariat public-privé, l’Université des Nouveaux Savoirs prendra la forme d’une académie itinérante.



Ainsi, elle proposera, du 20 mai au 26 juin prochain, des séminaires ouverts et gratuits, destinés à un public large et curieux composé d'étudiants, de cadres, d'enseignants, de retraités ou de citoyens désireux de mieux comprendre les évolutions du monde contemporain, ajoute la même source, précisant que les thèmes abordés viseront à rendre accessibles des savoirs complexes dans des domaines cruciaux tels que le numérique, l’écologie, l’intelligence artificielle, les mutations sociétales, et les transformations du travail.



Les conférenciers invités dans ce cadre sont Zakaria Abou Eddahab, Nadia Alaoui Hachimi, Marc-Antoine Dilhac, Hady Ba, Hamid Bouchikhi, Dominique Bourg, Frédéric Encel, Manal El Abboubi, Salima El Mandjra, Thierry Fabre, Amina Kchirid, Driss Khrouz, Youssfi Mohamed, Abdelhadi Ibnyahya, Hassan Radoine, Anouar Sabri, relève-t-on de même source.



Afin de favoriser l’accès au plus grand nombre de personnes, les séminaires seront organisés en grande partie dans plusieurs établissements d’enseignement supérieur à travers le pays à savoir l’Université Hassan II – Casablanca (à la Bibliothèque Universitaire Mohammed Sekkat),l’Université Mohammed V – Rabat ( Dans la Faculté des Sciences Juridiques et Économiques – Agdal), l’Université Ibn Tofaïl – Kénitra ( à l’École Nationale de Commerce et de Gestion de Kénitra) ainsi que l’Université Hassan 1er – Settat ( à l'École Nationale de Commerce et de Gestion).



La clôture sera célébrée au siège de l’ICESCO à Rabat. À l’issue de ce cycle, des certificats de participation seront remis aux participants les plus assidus.



Cette initiative reflète la volonté commune de HEM et de l’ICESCO d’agir de manière responsable et engagée vis-à-vis de la société, souligne le communiqué, ajoutant qu'elle s’inscrit dans la vision de Responsabilité Sociétale des Universités (RSU) portée par LCI Éducation, affirmant le rôle actif des établissements d’enseignement dans la transformation durable des sociétés.



À travers son Centre de la Prospective et de l’Intelligence Artificielle, l’ICESCO confirme également son engagement en faveur d’une culture d’anticipation, en accompagnant les États membres dans la formation aux compétences de demain et dans l’élaboration de politiques publiques visionnaires.