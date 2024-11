Lancement du projet d'extension du port de pêche de Laâyoune

08/11/2024

Le coup d’envoi des travaux d’extension du port de pêche de Laâyoune, qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du schéma directeur portuaire 2030, a été donné, mardi, pour un montant global de 210 millions de dirhams (MDH).



Lancé à l’occasion de la célébration du 49ème anniversaire de la glorieuse Marche Verte, ce projet a pour objectif de renforcer le développement socio-économique de la région, à travers l’augmentation de la capacité d'accueil du port de pêche et l’accompagnement du développement des activités de la pêche côtière et artisanale.



Les travaux d'extension consistent en la démolition des postes à guano existants, la construction d'un nouveau quai de pêche d’une longueur de 350 mètres et d’une profondeur de cinq mètres et d’un retour du quai de pêche d’une longueur de 100 mètres et d’une profondeur de cinq mètres, en plus de la mise en place des équipements du quai et de remblaiement de 2,5 Ha de terre-pleins, rapporte la MAP.



Ce projet, dont les travaux s’étaleront sur 20 mois, porte aussi sur la mise en place des appontements flottants de 204 mètres, ainsi que de passerelles d'accès de 112 mètres.



Dans une déclaration à la presse, le chef de Division développement et régulation à la Direction régionale de l'Agence nationale des ports (ANP), Ismail Benazouz, a souligné que ce projet a pour objectif d'augmenter la capacité du port de Laâyoune, qui figure parmi les principaux ports de pêche au Royaume en termes de valeur et de volume, afin de répondre aux aspirations des professionnels du secteur.



L’extension du port a également pour objectif d’améliorer le trafic des différents navires de pêche, de contribuer à la protection de l’environnement, et d’offrir de meilleures conditions de sécurité aux pêcheurs.



Ce projet, a poursuivi M. Benaazouz, fait partie du plan d’investissement de l’Agence, visant à développer le port de Laâyoune, pour qu’il puisse jouer pleinement son rôle en tant qu’une plateforme logistique pour accompagner les investissements marocains et étrangers, en faveur du développement des provinces du Sud du Royaume.



Le lancement de ce projet s'est déroulé en présence notamment du wali de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, gouverneur de la province de Laâyoune, Abdeslam Bekrate, et du directeur régional de l'Agence nationale des ports (ANP), El Mokhtar Bouchouat, des élus, et des consuls généraux accrédités à Laâyoune.



A cette occasion, le wali de la région et la délégation l’accompagnant ont suivi des explications sur le trafic commercial du port.