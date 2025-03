Lancement du programme de soutien aux projets culturels et artistiques pour l’année 2025

04/03/2025

Le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication -département de la Culture – a annoncé le lancement de l’appel à candidatures pour bénéficier du soutien aux projets culturels et artistiques pour l’année 2025.



Dans un communiqué, le ministère indique que les secteurs concernés par ce soutien sont ceux du théâtre, de la musique et des arts plastiques et visuels.



Le soutien dédié au secteur du théâtre englobe la production et la promotion des œuvres théâtrales, l'installation des troupes au sein des théâtres, les résidences artistiques, les ateliers d’écriture et de techniques, l’organisation ou la participation aux festivals et manifestations théâtrales, le théâtre et les arts de rue ainsi que les tournées théâtrales nationales, précise le communiqué.



S’agissant du secteur de la musique, il compte la production de musique et de chanson, la participation aux festivals internationaux de musique, les résidences d’artistes ainsi que les arts du spectacle et de la chorégraphie.



Le secteur des arts plastiques et visuels comprend, quant à lui, les résidences artistiques, l’organisation d’expositions et de salons spécialisés dans les arts plastiques et visuels, la participation aux expositions et salons d’arts plastiques et visuels ainsi que les arts visuels.



Les candidatures, ouvertes jusqu'au 20 mars, seront déposées exclusivement par voie électronique via la plateforme "https://daam.minculture.gov.ma/" créée à cet effet par le ministère, permettant aux porteurs de projets de télécharger le cahier des charges ainsi que la déclaration sur l’honneur et de consulter le guide d’utilisation de la plateforme numérique.



Par ailleurs, les candidatures pour bénéficier des subventions relatives aux tournées théâtrales nationales doivent être déposées du 02 au 23 juin prochain.