Lancement du premier diplôme universitaire en autisme au Maroc et au Maghreb

01/02/2019

La Faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca (FMPC) a accueilli, mardi soir, la cérémonie de lancement du premier diplôme universitaire spécialisé en autisme au Maroc et au Maghreb.

En présence des représentants des départements de l’Éducation nationale, de la Famille et de la Solidarité, de la Santé, ainsi que de la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, il a été procédé à la signature de la convention de partenariat portant sur la création de ce diplôme, dont le programme consiste en la formation de 20 professionnels de l’autisme par an.

La FMPC, le Collectif Autisme Maroc, le Centre national Mohamed VI des handicapés, la Fondation Orange (France et Maroc) et la Fondation Susa (Belgique) se sont, ainsi, associés pour la mise en place de ce cursus, convaincus que "la meilleure réponse aux difficultés posées par l’autisme réside dans la formation de professionnels qualifiés ainsi que celle des familles des personnes touchées par le trouble du spectre de l’autisme".

Le doyen de la FMPC, le Pr. Mustapha Abou Maarouf, s’est réjoui de la concrétisation de cette initiative pionnière aux plans arabe et africain en faveur des personnes atteintes de cette maladie, qui ont besoin d’un suivi et d’un accompagnement spéciaux, en plus d’un diagnostic précoce qui fait généralement défaut.

Dans une déclaration à la MAP, il a expliqué que cette formation étalée sur trois ans devra profiter aux médecins du public, aux psychologues et aux autres professionnels du secteur de la santé, en vue d’une plus grande maîtrise des spécificités de cette maladie et d’un soutien plus adapté aux familles, pour qu’elles puissent savoir prendre en charge au mieux une personne autiste, généralement un enfant ou un adolescent.

Le lancement de ce diplôme est venu combler un vide constaté dans le domaine du traitement et du suivi de cette maladie et répondre à la demande de professionnels soucieux d’acquérir les connaissances théoriques et pratiques nécessaires et appropriées, a-t-il renchéri.

Le Pr. Abou Maarouf a, d’autre part, salué le partenariat avec la société civile, les opérateurs privés dont le soutien financier est précieux, ainsi qu’avec la Fondation Susa, active dans ce domaine depuis un quart de siècle, et le Centre national Mohammed VI, qui mobiliseront des encadrants et des formateurs de renom.

La présidente du Collectif Autisme Maroc, Soumaya El Amrani, s’est félicitée que son organisation ait été à l’origine de cette idée, ensuite approuvée et appuyée par les autres partenaires, confiant qu’elle est "elle-même mère d’une jeune de 25 ans souffrant d’autisme".