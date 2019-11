Lancement du dispositif CAP : Compétences accélération industrielle

02/11/2019

Le ministère de l’Industrie, du Commerce, de l’Economie verte et numérique a lancé, le mercredi 30 octobre 2019, à Casablanca, en partenariat avec l’ANAPEC et l’OFPPT, le Dispositif CAP Compétences accélération industrielle (CCAI).

Initié dans le cadre du Plan d’accélération industrielle 2014-2020, « Cap Compétences » a pour objectif d’offrir aux très petites, petites et moyennes entreprises (TPME), un accompagnement individualisé pour répondre à leurs besoins en compétences qualifiées et d’assurer aux candidats un parcours adapté intégré, allant de la sélection-orientation-formation jusqu’à l’insertion dans l’entreprise.

A ce propos, le ministre de l’Industrie, du Commerce, de l’Economie verte et numérique, Moulay Hafid Elalamy, a souligné que « ce dispositif novateur s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route relative au développement de la formation professionnelle, lancée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en avril 2019. Il assure une adéquation entre les besoins en compétences et la qualification des profils et garantit ainsi une meilleure insertion des jeunes dans la vie active et une compétitivité durable des entreprises».

L’accompagnement des TPME dans le cadre de ce dispositif passe de prime à bord par la définition de leurs besoins en compétences et élaboration des descriptifs des postes à pourvoir, puis le sourcing, testing et qualification des candidats à travers des sessions de formation adaptées et enfin l’insertion et le suivi des candidats durant la période d’intégration.

Le «Cap compétences accélération industrielle» sera activé à travers une opération pilote sur la région de Casablanca-Settat au profit des entreprises opérant dans la région et bénéficiaires d’un appui de l’Agence Maroc PME. Elle vise l’insertion professionnelle de 2.000 candidats adaptés aux besoins des industriels concernés.