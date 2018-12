Lancement du Programme “Orange Corners Morocco”

Une plate-forme de partage des connaissances et de développement destinée aux jeunes entrepreneurs

19/12/2018 Alain Bouithy

L’Ambassade des Pays-Bas au Maroc, en partenariat avec le Centre marocain pour l’innovation et l’entrepreneuriat social (MCISE), procède aujourd’hui, en fin d’après-midi, à Rabat, au lancement officiel d’«Orange Corners». Une initiative du Royaume des Pays-Bas et de ses partenaires pour cultiver l’écosystème entrepreneurial local.

Le lancement de ce programme au Maroc intervient après la déclaration d’intention signée, en avril dernier, entre le MCISE et le ministère des Affaires étrangères néerlandais pour la création à Rabat d’une plate-forme dédiée aux jeunes entrepreneurs marocains et entreprises néerlandaises en vue d’améliorer l'innovation, favoriser le partage des connaissances et contribuer au développement de l'entrepreneuriat.

Comme le souligne le ministère néerlandais des Affaires étrangères, ce programme d’incubation offre aux jeunes entrepreneurs marocains des opportunités de croissance et de développement et contribue à améliorer l’accès de ces derniers à l’éducation entrepreneuriale et aux espaces incubateurs.

«Orange Corners», qui bénéficie du soutien des entreprises néerlandaises locales, «permettra de construire une communauté entrepreneuriale dynamique visant à développer des entreprises durables et à créer des opportunités d’emploi», soulignent les autorités néerlandaises dans un communiqué.

Le programme abritera concrètement des formations, du coaching, du mentorat et donnera accès à un réseau de clients potentiels aux participants en partenariat avec l’ambassade des Pays-Bas au Maroc, précise la même source ajoutant qu’un programme pour les universités locales sera mis en place afin de développer des programmes d'entrepreneuriat.

Organisés dans le cadre de ce programme, les séminaires et ateliers permettront aux participants d’en savoir plus sur différents sujets concernant la gestion d’une entreprise avec nos partenaires experts. Tandis que les services juridiques et comptables apportés par les partenaires juridiques et comptables dudit programme aideront les jeunes entrepreneurs dans des domaines qu’ils ne maîtrisent pas « complètement ou pour lesquels un conseil supplémentaire est nécessaire».

Quant aux événements de réseautage auxquels ils seront conviés à prendre part, cela leur permettra de créer des relations (commerciales) significatives qui peuvent les aider à développer leur entreprise dans le futur.

«En offrant des programmes d’incubation aux futurs entrepreneurs, nous offrons un bon espace physique de travail, des connaissances et une formation, du mentorat et du coaching, ainsi que d’autres facteurs de motivation importants pour que nos stagiaires puissent démarrer et développer leur entreprise au mieux de leurs capacités », précise-t-on sur le site du programme.

Ainsi «l’objectif de Orange Corners est de s’associer à différentes parties prenantes, telles que des entreprises commerciales locales et internationales et des gouvernements locaux, afin de mettre en pratique les connaissances existantes et de créer un environnement entrepreneurial optimal», explique l’ambassade. Au-delà, contribuer à la croissance économique du Maroc en créant un environnement propice au développement de l’entrepreneuriat local.

Orange Corners est le lieu où les jeunes ont accès à tout ce dont ils ont besoin pour concrétiser leurs idées et faire de leurs rêves une réalité. Ici, vous découvrirez l’entrepreneur qui est en vous pour redéfinir le futur. Vous gagnerez en confiance en vous et aurez accès aux connaissances, outils et ressources nécessaires pour exploiter vos idées commerciales. Vous serez connecté à un réseau d’entrepreneurs, au marché et à de nouvelles opportunités.

Inscrit dans le cadre des initiatives lancées par les Pays-Bas en Afrique, qui ont pour objectif de contribuer à un écosystème entrepreneurial prospère offrant des compétences, de la confiance et de l'autonomisation économique, ce programme est lancé au Maroc en partenariat avec les entreprises néerlandaises APM Terminals, The Makers et Messem, entre autres.

Son lancement, qui aura lieu à la résidence de l’ambassadeur des Pays-Bas, devrait être marqué par la présence du ministre de Travail et de l’Insertion professionnelle, Mohamed Yatim.