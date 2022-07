Lancement des travaux de réalisation du Grand Théâtre d'Agadir

19/07/2022

Le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, a procédé samedi, au lancement des travaux de réalisation du Grand Théâtre d’Agadir. Mobilisant un investissement de l'ordre de 250 millions de DH, ce projet s'inscrit dans le cadre du Programme de développement urbain (PDU) d’Agadir pour la période 2020-2024, lancé par S.M le Roi Mohammed VI, pour une enveloppe budgétaire de 5,991 milliards de dirhams. Le Grand Théâtre d’Agadir qui s'étale sur une superficie de 11.600 mètres carrés sera réalisé dans un délai de 30 mois et enrichira le patrimoine culturel de la ville. Dans une déclaration à la MAP, M. Bensaid a indiqué que cette infrastructure d'une capacité de 1.060 sièges devra constituer un espace d’épanouissement culturel et artistique privilégié pour les habitants de la capitale du Souss, ajoutant qu'il sera procédé au renforcement de l'offre culturelle dans la région à travers le lancement d'autres chantiers dont l'école des beaux-arts. Le futur théâtre vise à améliorer l’accès de la population locale aux structures d’animation culturelle et artistique, avec tout ce qui en découle en termes de développement du potentiel intellectuel et des capacités créatives. Il comprendra des salles de spectacle et de théâtre ainsi qu'un village d’artistes et des espaces logistiques et d'accueil. La cérémonie de lancement des travaux de réalisation du Grand Théâtre d’Agadir s'est déroulée en présence du président du conseil communal d'Agadir, Aziz Akhannouch, du wali de la région SoussMassa, gouverneur de la préfecture d'Agadir-Ida Outanane, Ahmed Hajji et du président du Conseil de la région SoussMassa, Karim Achengli.