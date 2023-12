Lancement des services de l'hôpital du jour à Khouribga et de 22 centres de santé urbains et ruraux dans la région de Beni Mellal-Khénifra

22/12/2023

Le ministre de la Santé et de la Protection Sociale, Pr. Khalid Ait Taleb, a procédé, mercredi, au lancement des services d'un hôpital du jour au sein de l'hôpital provincial Hassan II de Khouribga, et de 22 centres de santé urbains et ruraux dans la région de Beni Mellal-Khénifra.



Le lancement de ces structures de santé intervient dans le sillage des efforts visant la réhabilitation du système national de santé afin d'accompagner les chantiers de la généralisation de la couverture sanitaire universelle et de la protection sociale.



Il s'agit de 9 centres de santé urbains et ruraux et de deux dispensaires ruraux situés dans la préfecture de Beni Mellal, à savoir, les centres de santé urbains du premier niveau, « El Massira 2 », « Ouled Hamdan », « Ouled Gnaou » et « Essomaa », ainsi que le centre de santé urbain de deuxième niveau, « Zaouiat Cheikh ", en plus des centres de santé ruraux du premier niveau « El kamoune », « Ouled Yaich », « Tibihit Ait Oum El Bekht », le centre de santé rural de deuxième niveau « Ouled Said L'oued », ainsi que les deux dispensaires ruraux « Ait Rouadi » et « Zouair ».



Au niveau de la préfecture de Khouribga, il a été procédé au lancement des services de l'hôpital du jour au sein de l'hôpital provincial Hassan II de Khouribga, en plus de deux centres de santé. Il s'agit du centre de santé urbain de deuxième niveau « Boujniba » et le centre de santé rural de premier niveau « Boulanouar ».



Au niveau de la préfecture d'Azilal, l'offre des soins s'est renforcée par le lancement des services de 6 centres de santé urbains et ruraux, en plus de 3 dispensaires ruraux. Il s'agit du centre de santé urbain du premier niveau, « Demnat Kasbah », et du centre de santé rural de deuxième niveau, « Ait Bouguemaz », en plus des centres de santé ruraux du premier niveau « Bin El Ouidane », « Isseksi », « Bouaazir » et « Bni Ayat », ainsi que les dispensaires ruraux « Ait Ouaarda », « Tizgui-N'tifni » et « Ibaraguen ».



Le lancement des services de ces centres de santé s'inscrit dans le cadre d'une politique de rénovation et de réhabilitation des établissements de santé en application des Hautes instructions de Sa Majestés le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, relatives à la réforme profonde du système national de santé, pour répondre aux aspirations des citoyens.



Ces établissements de santé visent à renforcer l'offre de soins de santé dans la région de Béni Mellal-Khénifra, compte tenu de la croissance démographique progressive et de la demande accentuée en termes de services de soins de santé. Ils visent également à améliorer les services de santé primaires et de les rapprocher de la population de la région, en plus d'améliorer les conditions d'accueil et d'orientation des patients et des bénéficiaires, formant ainsi une nouvelle génération d’établissements de soins de santé primaires qui représente la première destination du circuit curatif, et la pierre angulaire de la politique de proximité adoptée par le ministère de la Santé et de la Protection Sociale.



A noter que le ministère de la Santé et de la Protection Sociale a doté ces centres de santé des ressources humaines nécessaires, ainsi que des équipements médicaux de haute qualité afin de desservir la population ciblée en proposant un panier varié de services médicaux et curatifs, notamment les examens médicaux généraux et les soins infirmiers, le suivi des maladies chroniques, notamment le diabète et l'hypertension artérielle, en plus du suivi de la santé de la mère et de l'enfant, la santé scolaire et les services de sensibilisation et d'éducation à la santé.



Dans une déclaration à la presse, le ministre de la Santé et de la Protection sociale a indiqué que le lancement des services sanitaires aux niveaux rural et urbain dans la région de Beni Mellal-Khenifra s'inscrit dans le cadre de la réforme globale du système de santé national.



M. Ait Taleb a souligné que ces installations sanitaires seront renforcées par un système numérique et un système d'information qui permettront au citoyen marocain de bénéficier des soins et du dossier médical numérique du patient, qui lui permettra de disposer d'un numéro d'identification sanitaire pour faciliter le suivi de son état de santé dans toutes les régions du Royaume et renforcera le processus d'interaction entre tous les systèmes d'information instaurés au niveau du secteur.



Le lancement de ces structures de santé a eu lieu en présence du Wali de la région de Béni Mellal-Khénifra, gouverneur de la préfecture de Beni Mellal, M. Khatib El Hebil, ainsi que des représentants des autorités locales, des élus et des instances de la société civile.