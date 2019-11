Lancement de plusieurs projets de développement à El Guerguarat

06/11/2019

Plusieurs projets de développement socioéconomiques ont été lancés lundi au poste-frontière d'El Guerguarat relevant de la commune rurale de Bir Gandouz (province d'Aousserd), à l’occasion de la célébration du 44ème anniversaire de la Marche Verte.

Ainsi, le gouverneur de la province, Abderrahman Jouahri, accompagné du président du Conseil de la région de Dakhla-Oued Eddahab, Khattat Yanja, ainsi que d’un nombre d’élus et de personnalités civiles et militaires, a donné le coup d’envoi des travaux de construction d’un logement de fonction à El Guerguarat.

En outre, Abderrahman Jouahri et la délégation l’accompagnant se sont rendus au chantier d’aménagement extérieur de ce poste frontalier, dont l’état d’avancement des travaux a atteint 60%, pour un coût global de 5 MDH. Ce projet dont la durée de réalisation est de six mois porte notamment sur le revêtement des voiries avec signalisation, l’aménagement des trottoirs et des parkings, en plus d’un air de repos.

Toujours à El Guerguarat, ils se sont enquis de l’état d’avancement des travaux de réalisation d’une fourrière communale, avec une capacité de 800 voitures, bâtie sur une superficie 25.000 m2 pour un montant de 3,8 MDH.

Il a été en outre procédé à l’inauguration, au point kilométrique 70, de la route liant Bir Gandouz à Tichla sur 126 km, dont la réalisation a nécessité la mobilisation d’une enveloppe de 116 MDH. Le but est de désenclaver les zones rurales et de renforcer les infrastructures routières dans la province.

Par ailleurs, Abderrahman Jouahri et Khattat Yanja ont donné le coup d’envoi des travaux de construction d'une conservation des gravures rupestres et des sites archéologiques au centre de Bir Gandouz, pour un montant global d’un million de dirhams.