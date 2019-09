Lancement de la préparation morale et matérielle du IXème Congrès de la Chabiba ittihadia

Appel à la mobilisation pour mener à bien les préparatifs

01/10/2019

Le Conseil national de la Chabiba ittihadia, tenu le 28 septembre 2019 au siège central de l’USFP à Rabat,

- Après avoir apprécié l’allocution dans laquelle le Premier secrétaire a mis l’accent sur l’importance de la tenue du Conseil national en tant que prélude pour retrouver le lustre d’antan de la Chabiba ittihadia sur l’échiquier politique et au sein de la jeunesse marocaine,

- Après avoir également apprécié l’exposé du bureau national présenté par le secrétaire général et à l’issue d’un débat profond de son contenu par les membres du Conseil national qui ont exprimé leur appui total à toutes les initiatives lancées par notre parti, notamment celle de l’ouverture et de la réconciliation, ainsi que leur adhésion sérieuse et responsable au processus d’édification organisationnelle que la Chabiba ittihadia connaîtra dans les prochains mois,

- Après avoir également discuté avec hardiesse et franc-parler des perspectives et des paris de l’organisation tout en exprimant leur inquiétude quant à l’avenir et en appelant à la nécessité de présenter des solutions et des alternatives palpables qui soient à même de garantir la permanence de l’organisation, en tant qu’expérience politique pionnière,

- Après une discussion générale, le Conseil national a décidé ce qui suit :

1- Le Conseil national affirme l’engagement de la Chabiba ittihadia dans la défense de toutes les causes justes de notre peuple, notamment la cause de notre intégrité territoriale, tout en soulignant la ferme volonté des autorités marocaines pour trouver une issue radicale à ce conflit monté de toutes pièces autour de notre intégrité territoriale, dont le projet d’autonomie proposé par le Maroc constitue une incarnation effective de cette volonté. Le Conseil national affirme également la volonté du Maroc de ne pas céder sa souveraineté sur toutes ses provinces du Sud.

2- Le Conseil national souligne que la présence de l’USFP au sein de la majorité gouvernementale constitue une occasion pour consacrer sa position normale et son leadership au sein du mouvement démocratique et progressiste aspirant au changement au Maroc et un front important de lutte pour défendre les droits des classes vulnérables et les couches marginalisées, notamment les jeunes qui font face à des problèmes tels que le chômage. Et dans ce cadre, il affirme que malgré tous les efforts consentis pour trouver des solutions à ce fléau, ces derniers restent insuffisants devant l’ampleur des besoins de la jeunesse marocaine et, par conséquent, appelle à la nécessité d’adopter des politiques publiques consacrées essentiellement aux jeunes.

3- Il exprime sa satisfaction quant à la manière responsable avec laquelle l’USFP a traité les discussions erronées accompagnant tout débat sur la question d’éducation et de formation, et dans la plupart des cas ces discussions étaient imprégnées d’arrière-pensée politique et idéologique, affirmant que ladite manière est conforme au référentiel socio-démocrate de notre parti, témoigne de son attachement à ses principes fondamentaux en matière d’éducation, d’enseignement et de formation et affirme qu’il ne niera pas les principes sur lesquels il a forgé son identité politique, notamment la gratuité de l’enseignement en tant que droit fondamental de notre peuple.

4- Il affirme qu’il est nécessaire que l’université marocaine continue de jouer pleinement son rôle principal, car elle constitue un espace naturel pour la production des élites, tout en exprimant sa grande satisfaction des efforts consentis par le secteur estudiantin ittihadi, félicitant les étudiants ittihadis qui ont été élus lors des élections universitaires et appelant à tenir d’urgence le congrès du secteur estudiantin.

5- Il salue hautement la direction politique de l’USFP et ses efforts consentis pour renforcer la position du parti dans le champ politique, affirmant l’adhésion de toutes les militantes et de tous les militants de la Chabiba ittihadia à l’initiative d’ouverture et de réconciliation lancée par notre parti.

6- Il affirme que la qualification du champ politique de la jeunesse et l’amélioration de la prestation politique des organisations de la jeunesse pour qu’elles puissent jouer leurs rôles dans la socialisation politique sont tributaires du renforcement de leur présence dans le champ politique. Cela ne peut être réalisé que si ces organisations sont capables de garantir la permanence de ces activités et leurs méthodes de lutte. Et dans ce cadre, il appelle à ce que ces organisations politiques de la jeunesse soient appuyées financièrement par l’Etat.

7- Dans le cadre de son adhésion à l’initiative d’ouverture et de réconciliation, le Conseil national, partant de sa profonde conviction que la Chabiba ittihadia ainsi que l’USFP doivent être le cadre naturel rassemblant tous les jeunes porteurs des valeurs de démocratie, de modernité et de liberté, annonce que la Chabiba, poursuivra l’initiative d’ouverture entamée depuis des mois, lancera un appel aux jeunes Marocains aspirant au changement, aux jeunes ittihadis, à tous les fondateurs et à toutes les personnes qui ont milité au sein du parti des Forces populaires ou au sein de la Chabiba en vue de répondre favorablement à cette initiative noble et sincère.

8- Le Conseil national annonce le lancement de la préparation morale et matérielle du 9ème congrès de la Chabiba. Cette préparation doit être entamée par le renouvellement de toutes les instances organisationnelles locales. Il affirme que le 9ème congrès doit être un congrès qualitatif et un moment crucial dans l’histoire de la chabiba. Il souligne également que tous les membres du Conseil national sont membres de la commission préparatoire du congrès déléguant au secrétaire général de la Chabiba, en concertation avec le Premier secrétaire du parti, la possibilité d’adjoindre de jeunes potentialités à ladite commission préparatoire dans la limite de 10% de l’ensemble de ses membres.

9- Le Conseil national exhorte toutes les militantes et tous les militants de la Chabiba ittihadia, ainsi que toutes les organisations de la Chabiba au niveau local, à s’ouvrir sur toutes les jeunes compétences et à réfléchir sur des méthodes locales de lutte incarnant l’adhésion effective de la Chabiba ittihadia aux festivités à l’occasion du 60ème anniversaire de la création de notre parti, tout en appelant à la mobilisation pour mener à bien la préparation du prochain congrès de la Chabiba.