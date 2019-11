Lancement de la plateforme “e-Retraite CMR” dédiée à la gestion électronique des dossiers de retraite

16/11/2019

La Caisse marocaine des retraites (CMR) a procédé, jeudi à Skhirat, au lancement officiel de sa plateforme "e-Retraite CMR", dédiée à la gestion électronique des dossiers des pensions de retraite.

Lancée en marge du colloque international sous le thème "La transformation digitale: un levier de performance et d'excellence pour les organismes de retraite", cette plateforme constitue une mise en œuvre de la circulaire n° 7-2019 du chef du gouvernement relative à la gestion électronique des dossiers de pension et les engagements des parties prenantes.

Le directeur de la CMR, Lotfi Boujendar, a indiqué à cette occasion que "e-Retraite CMR" contribuera à la simplification des procédures administratives à travers l'échange électronique des documents et au renforcement de la relation de transparence et de confiance avec les employeurs et les usagers, rapporte la MAP.

Le déploiement de cette plateforme devrait réduire significativement les délais de traitement des dossiers de pension des intéressés et de leurs ayants droit, garantir la continuité de paiement entre le dernier salaire et la pension et offrir un service de qualité pour les usagers de la CMR, a t-il souligné, faisant savoir que "le taux actuel de continuité de paiement est supérieur à 95%".

Cette plateforme, développée par les ressources internes de la CMR, permettra une communication directe avec plus de 1.700 administrations et collectivités territoriales et le traitement durant les cinq prochaines années de plus de 130.000 nouveaux dossiers de retraite.

Organisé par la CMR conjointement avec l'Ecole nationale de sécurité sociale en France (EN3S), ce colloque international vise à créer un espace d'échange et de partage d'expériences dans le domaine de la transformation digitale et à mettre en valeur les expériences réussies, les idées innovantes, les défis communs et les perspectives d'évolution dans le secteur de la retraite ainsi que dans d'autres secteurs d'activité.

Au menu de ce colloque international, trois panels animés par des experts de haut niveau sur "Les expériences en matière de transformation digitale dans le secteur de la retraite", "La transformation digitale dans d’autres secteurs d’activité" et "Digitalisation : innovation & défis".