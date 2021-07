Lancement de la caravane de l’ entrepreneuriat dans la région de Marrakech-Safi

Une initiative nationale intégrée visant à sensibiliser les jeunes à créer leurs propres activités à revenus

08/07/2021

Le Centre régional de l’investissement Marrakech-Safi (CRI) a annoncé le lancement de la première «Caravane de l’entrepreneuriat», une initiative en quête de jeunes entrepreneurs dans l’ensemble de ladite région.



Organisée en coopération avec la wilaya de la région de Marrakech-Safi, les provinces relevant de cette partie du territoire national, les autorités locales, la Caisse centrale de garantie (CCG), l’Agence nationale pour la promotion de l’emploi et des compétences (ANAPEC) et les banques partenaires, cette caravane a pour objectif d’engager une dynamique entrepreneuriale efficace et pertinente au cœur des lieux de résidence des personnes ciblées, et plus précisément dans le monde rural, a indiqué le CRI de Marrakech-Safi dans un communiqué publié récemment.



Ainsi, du 6 au 31 juillet courant, la caravane va sillonner chaque province et aura pour mission de promouvoir divers plans et initiatives pour soutenir la création d’entreprises auprès des jeunes porteurs de projets.



Précisons que cette initiative informera les jeunes sur un certain nombre de programmes et d’initiatives d’accompagnement dont le Programme national intégré d’appui et de financement de l’entrepreneuriat (PIAFE), initié par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, et le Programme d’inclusion économique des jeunes, dirigé par la Banque mondiale (BM) en coopération avec l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH). Il est à noter que ce dernier programme aide les jeunes à accéder à des formations via des structures dédiées, ce qui leur permet d’obtenir une subvention à la fin de leur parcours.



Inscrite au cœur de la réforme des CRI, cette démarche a pour objectif d’élargir la vision de l’entrepreneuriat chez les jeunes porteurs de projets et de créer une dynamique de micro-entreprises pérenne.



Le CRI de Marrakech-Safi a précisé que tous ces programmes permettront aux jeunes populations rurales d’appréhender et de comprendre les méthodes entrepreneuriales, d’apprendre à déposer des documents pour créer une TPE (toute petite entreprise) ou toutes les démarches pour les petites et moyennes entreprises, ainsi que le processus de sélection des projets soutenus par les programmes.



Par conséquent, compte tenu de la crise économique à laquelle le Maroc et le monde sont confrontés, en raison de la pandémie de Covid-19, la «Caravane de l’entrepreneuriat» ambitionne de sensibiliser les jeunes à créer leurs propres activités à revenus tout en leur présentant l’ensemble des offres disponibles et en les soutenant dans la concrétisation de leurs projets sur le terrain, en les initiant aux démarches administratives, au financement et à la gestion, a expliqué le CRI.



Ainsi, dans l’approche locale, la «Caravane de l’entrepreneuriat» se propose de «consolider et d’établir une reconnaissance des obstacles que les jeunes entrepreneurs rencontrent».

A travers cette initiative, le CRI de Marrakech-Safi et ses partenaires entendent augmenter le nombre de projets créés et élargir la structure entrepreneuriale via une information efficace et des actions influentes.

A noter que le CRI de Marrakech-Safi œuvre dans la perspective de développer les investissements à petit ou à grand volume.



A cette fin, il veille à créer un environnement d'investissement favorable, influant la volonté de l'entreprise d'investir à des fins de production, l'objectif étant d'utiliser des stratégies d'investissement dans les infrastructures pour influencer le développement économique au niveau régional.



El Mehdi Belatik (stagiaire)