Lancement de la campagne nationale de sensibilisation sur les violences faites aux femmes

27/11/2019 Libé

Le ministère de la Solidarité, du Développement social, de l’Egalité et de la Famille a lancé, lundi, la 17ème campagne nationale de sensibilisation sur les violences faites aux femmes, sous le thème "L'implication des jeunes dans la lutte contre les violences à l’égard des femmes et des jeunes filles".

D’après un communiqué du ministère, cette campagne, qui se poursuit jusqu'au 20 décembre, vise à faire des jeunes Marocains des partisans et des défenseurs de la "non-violence" à l’égard des femmes, en mettant en avant la créativité des jeunes dans divers domaines, les efforts menés pour faire face à ce phénomène et les perspectives de développement dans le cadre de l’application de la loi et du décret y afférent, en plus de l’ouverture d’un débat social sur cette question.

Cette 17ème campagne a pour but d'adopter une nouvelle démarche à l’égard des jeunes concernés par ce phénomène, qu'ils soient victimes ou auteurs, en les engageant et en faisant d'eux une force de proposition effective pour changer les mentalités et instaurer les principes d’égalité, de justice et d’équité, que ce soit en concevant de nouveaux moyens de sensibilisation ou en proposant des projets durables qui pourraient constituer une base de coopération, souligne la même source.

Le choix de ce thème découle de l’interaction avec les résultats de la deuxième enquête nationale sur la violence contre les femmes, menée par le ministère et qui a montré que les jeunes sont les premiers concernés par ce phénomène, puisque les femmes de 18 à 29 ans sont les plus touchées par la violence, en particulier physique, sexuelle et électronique.

Les jeunes constituent une part importante dans la démographie du Maroc, puisque la proportion de jeunes âgés entre 15 et 34 ans représente plus de 34% de la population marocaine, soit 11,7 millions de personnes ciblées par cette campagne. La cérémonie officielle de lancement de cette 17ème campagne sera organisée vendredi prochain à Rabat, en présence des partenaires du ministère.