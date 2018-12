Lancement de la campagne de plantation forestière 2018-2019

24/12/2018 Libé

La Direction régionale des eaux et forêts et à la lutte contre la désertification (DREFLCD) du centre a lancé, récemment à Settat, la campagne de plantation forestière 2018/2019 sur une superficie de 2034 ha pour un coût global de 24 millions de DH.

Ce programme est configuré autour des reboisements forestiers, qui représentent 70% de la superficie prévue, ainsi que de la régénération assistée des écosystèmes naturels et de l’amélioration sylvopastorale contribuant à leur tour de 10% et 20% respectivement.

La déclinaison territoriale de ce programme est opérée sur 24 périmètres relevant du ressort provincial de Khouribga (617ha), Benslimane (587ha), Settat (450ha), Youssoufia (150ha), Safi (100ha), El Jadida (100ha) et la préfecture de Mohammedia (30ha), rapporte la MAP.

A cette occasion, le directeur régional de la DREFLCD, Omar Rabhi, a indiqué, en marge d'une visite de terrain à une pépinière à Settat, que cette campagne s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme décennal de développement forestier et de conservation de la diversité biologique.

Il a également souligné que la réalisation de ce programme concourt aux objectifs de restauration des écosystèmes forestiers naturels, principalement de Chêne-liège et de Thuya, de gestion durable des terres en amont des bassins versants atlantiques (Oueds El Melah, N’Fifikh et Cherrat), d’accroissement des productions ligneuses et pastorales ainsi que de renouvellement et de renforcement des trames vertes urbaines et périurbaines.

De surcroît, la DREFLCD du centre a procédé à la production de 2 millions de plants forestiers adaptés aux conditions pédoclimatiques des périmètres retenus dans le programme de plantation en cours. Cette production, assurée par les 5 pépinières forestières de la région, concerne principalement 10 espèces forestières, en l’occurrence le Thuya, le Pin d’Alep, le Chêne-liège, les Eucalyptus divers et les Acacias cumulant 85% de la production. D’autres espèces, Cyprès, Caroubier, Acacias divers et Filao sont destinées aux programmes d’appui à la promotion de l’arbre promus dans le cadre d’initiatives institutionnelles ou privées.

Notons que les opérations de plantation sont lancées sous l’encadrement et le suivi du personnel forestier du terrain pour en assurer la qualité culturale requise à leur réussite.