Lancement de la 6ème édition de la “Positive School”

23/09/2021

La 6ème édition du programme de formation dédié au hip-hop, la "Positive School", a ouvert la saison culturelle des centres “Les Etoiles du Maroc”, avec une tournée qui a démarré le 11 septembre à Tanger. Cette tournée, qui a pour but de découvrir de nouveaux talents en hip-hop, compte trois grandes étapes, à savoir Tanger (11 et 12 septembre), Agadir (18 et 19 septembre) et Casablanca (25 et 26 septembre), indique un communiqué des organisateurs. Les centres culturels “Les Etoiles du Maroc” organisent ainsi plusieurs workshops et cours d'essais pour choisir des talents dans les différentes disciplines du hip-hop dispensées par la "Positive School" tout au long de l’année, à savoir la danse, le dJing, le graffiti, le Rap et le beatmaking, précise la même source, notant que des rencontres avec des artistes de haut niveau de la scène hip-hop nationale ont également lieu tout au long de cette tournée. La participation à cette tournée est ouverte à tous les talents hip-hop qui rêvent, eux aussi, de gravir les marches du succès, à l’image de Meriem Nakkach, Ismail Adouab, Mehdi Razzou, Abdelilah Basbousi ou encore Samah Barigou, tous membres du projet depuis plusieurs années et désormais premiers rôles du dernier film de Nabil Ayouch, “Haut et Fort”, long métrage inspiré de l’histoire du projet “Positive School” et de ses jeunes qui, grâce au hiphop, ont trouvé une voie d’expression, relèvent les organisateurs. Selon le communiqué, Ismail Adouab, rappeur et ingénieur de son, a confié : “Je n’aurais jamais imaginé en arriver là un jour grâce au Rap et au hip-hop. C’est fou !”, en se rappelant du parcours accompli avant de monter les marches de la 74ème édition du Festival de Cannes le 15 juin dernier. “J’ai réussi à trouver ma voie grâce à ce que je fais au sein de la Positive School. L’opportunité que j’ai pu avoir a contribué à convaincre mes proches de l’intérêt de ce que je faisais, bien qu’au début ils n’étaient pas convaincus”, explique Meriem Nakkach, rappeuse et designer d’intérieur, citée par le communiqué. Depuis sa création en 2016, au sein de la Fondation Ali Zaoua et avec le soutien de l’ambassade des Etats-Unis au Maroc, le programme Positive School of hip-hop, qui contribue à changer l’image de cette culture outre-Atlantique marginalisée et stigmatisée de ce côté-ci du continent, compte près de 10.000 bénéficiaires directs.