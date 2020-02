Lancement de la 6ème campagne de don de sang de l'UCA

08/02/2020

Le coup d'envoi de la 6è campagne de don de sang de l'Université Cadi Ayyad (UCA) a été donné, jeudi à Marrakech, au siège de la présidence de cet établissement universitaire, avec la participation notamment, de plusieurs cadres administratifs et pédagogiques.

Initiée en partenariat avec le ministère de la Santé et le Centre régional de transfusion sanguine, cette action citoyenne se propose de consolider et promouvoir la culture de solidarité et de don, tout en veillant à vulgariser les valeurs humaines et à parvenir à une interaction des composantes de l'université avec cette initiative.

Elle se fixe pour mission également de renforcer la prise de conscience quant au rôle du don de sang en termes de satisfaction des besoins grandissants des patients en cette matière vitale, tout en contribuant à sauver des vies, notamment en cas d'accidents de la circulation ou encore d'interventions chirurgicales.

Cette campagne de don de sang émane de la prise de conscience de l'université quant à l'importance de contribuer à sauver des vies en "la considérant comme un devoir sociétal, national et moral", a déclaré à la presse le président de l'UCA, Moulay Lhassan Hbid.

Et de poursuivre que cette initiative illustre l'engagement de l'université à consacrer les valeurs de citoyenneté et de solidarité au sein de ses différentes composantes, tout en assumant la responsabilité sociétale qui est la sienne au service de son environnement.

De son côté, le surveillant général au Centre régional de transfusion sanguine, Mahmoud Abrrach, a relevé que cette campagne de don de sang s'insère dans le sillage du plan d'action arrêté par les parties concernées en vue de renforcer l'état actuel du stock de sang.

Pour M. Abrrach, également responsable des caravanes de don de sang au niveau de la région Marrakech-Safi, le don de sang est un geste citoyen destiné à sauver la vie de patients souffrant de maladies répandues dans le système de santé et qui requièrent le recours à cette matière vitale notamment pour les cas de tumeurs et d'insuffisance rénale ainsi que les victimes des accidents de la circulation.

Après avoir indiqué que la demande en sang est en nette augmentation ces 4 dernières années, il a fait savoir que la situation actuelle du stock de sang est "très satisfaisante" au niveau régional.

Cette campagne de don de sang se poursuivra au sein des différents établissements relevant de l'UCA selon un calendrier bien défini notamment, au niveau de la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Marrakech (les 11 et 12 février), l'Ecole nationale des sciences appliquées (ENSA), le 13 février, l'Ecole nationale de commerce et de gestion (ENCG) de Marrakech, le 19 février, la Faculté des Sciences Semlalia (du 25 au 27 février) et l'Ecole supérieure de technologie (EST) à Essaouira le 28 février.