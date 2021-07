Lancement de la 5ème édition du programme Madaëf Eco6 à Al Hoceima

16/07/2021

Le leader de l'investissement touristique Madaëf pose ses valises dans la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima avec le lancement, à Al Hoceima, de la 5ème édition du programme Madaëf Eco6, dont l'appel à projets se tient du 12 juillet au 12 août 2021.



Cette édition vient consolider les efforts d'investissement consentis par Madaëf pour contribuer à l’essor touristique d'Al Hoceima, indique la société dans un communiqué, précisant que les candidatures sont admissibles via la plateforme "www.madaef-eco6.ma".



Madaëf est présent à Al Hoceima à travers plusieurs unités hôtelières (Mercure Quemado Resort, Suites Hotel Mohammed V, Al Hoceima Bay Hôtel et Appart Hôtel), fait savoir la même source, notant que deux nouveaux complexes hôteliers ont été ouverts, cet été, sous enseigne Radisson Blu (Radisson Blu Resort Al Hoceima et Radisson Blu Residences Al Hoceima), ce qui porte le portefeuille de Madaëf à plus de 2.800 lits touristiques dans cette destination, rapporte la MAP.



L'initiative Madaëf Eco6 entend ainsi enrichir l'offre touristique d'Al Hoceima, "la perle de la Méditerranée", avec des projets innovants à forte valeur ajoutée à même de contribuer à atténuer l'effet de la saisonnalité de cette destination, le tout selon une approche inclusive à fort ancrage local.



Les projets éligibles à cette édition doivent avoir trait aux six univers de la destination Al Hoceima, à savoir les animations culturelles et artistiques, les activités nautiques et balnéaires, les services aux unités hôtelières, la valorisation de l'artisanat et du terroir, les activités sportives et de bien-être, ainsi que la promotion de l'arrière-pays.



Les candidats sélectionnés bénéficieront des six plateformes d'accompagnement de Madaëf Eco6, qui comprennent entre autres un accompagnement professionnel à travers une équipe d’experts, un accès aux marchés, aux financements et à des espaces de co-working, ainsi que des avantages exclusifs Eco6.



Madaëf Eco6 compte quatre éditions à son actif, à savoir Taghazout Bay, Madaëf Golfs, Saïdia Resorts et Tamuda Bay dont la liste des lauréats a été annoncée récemment.



Leader de l'investissement touristique au Maroc, Madaëf met à profit sa connaissance du secteur pour le développement et l’exploitation d'actifs touristiques, contribuant fortement à l'émergence de nouvelles destinations touristiques, au renforcement de la capacité d’accueil et à la montée en gamme de l'offre touristique nationale.