Lancement de la 3ème phase du programme de formation des médecins et pharmaciens aux usages thérapeutiques du cannabis

28/10/2022

La 3ème phase du programme de formation "Kif Takwine" sur les usages médicinaux et thérapeutiques du cannabis au profit des médecins, pharmaciens et infirmiers, sera lancée en novembre, a annoncé l'Association marocaine consultative d'utilisation du cannabis (AMCUC). Cette troisième phase du programme de formation se propose de tirer profit des expériences mondiales réussies en matière d'usage médical du cannabis dans le système de soins, et de les mettre à la disposition des patients à travers des prescriptions médicales délivrées par des médecins ou pharmaciens, en précisant les voies permettant le suivi des patients, de manière à renforcer les capacités des professionnels de la santé, indique l'AMCUC dans un communiqué. Durant cette troisième phase, les participants à cette formation bénéficieront de plusieurs cours dispensés par des experts et médecins internationaux venant des Etats-Unis et d'Israël, deux pays jouissant d'une grande expertise dans le domaine de renforcement de l'industrie médicale sur le cannabis, relève le communiqué. L'AMCUC a signé plusieurs partenariats avec des universités nationales et internationales, des laboratoires, des acteurs dans le secteur de l'industrie médicale, des centres de recherche et des organismes internationaux pour tracer un programme de formation globale couvrant tous les domaines industriels en lien avec le cannabis, notamment ceux visant la fabrication des médicaments. L'association avait annoncé l'ouverture d'un centre de formation à Al Hoceima, qui jouera un rôle prépondérant dans la coordination de la recherche dès son lancement.