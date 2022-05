Lancement de la 1ère édition des Morocco Procurement Awards

01/05/2022

L'Association marocaine de la communauté achats (AMCA) a annoncé, récemment à Casablanca, le lancement de la 1ère édition des Morocco Procurement Awards, visant à mettre en valeur et primer les projets innovants issus de l'écosystème achats.



Organisée en partenariat avec le Salon international du transport et de la logistique pour l'Afrique et la Méditerranée (LOGISMED), la 1ère édition des Morocco Procurement Awards distingueront 5 entreprises qui ont réalisé au cours des 24 derniers mois un projet achats performant et/ou novateur.



Cette compétition a pour objectif de primer les projets innovants de l’écosystème achats, qui ont apporté des solutions pertinentes et contribué à l’amélioration de la compétitivité de l’entreprise, rapporte la MAP.



Le jury, composé de professionnels et personnalités de la communauté achats, examinera et évaluera avec attention la qualité et l’intérêt des candidatures présentées. Il élira les nominés des 5 catégories retenues : innovation, relation fournisseurs, digitalisation achats, achats responsables et achats en PME.



Ainsi, le Trophée innovation récompense un projet achat novateur, voire avant-gardiste, qui s’avère prometteur et contribue au développement de l’entreprise, alors que le Trophée gestion de la relation fournisseurs sera décerné à un projet qui favorise les relations de partenariat avec les fournisseurs à travers des plans de progrès.



De son côté, le Trophée digitalisation de la fonction achats correspond à un projet de digitalisation des achats qui améliore la compétitivité et la performance de l’entreprise, tandis que le Trophée achats responsables est destiné à un projet ayant développé la performance de l’entreprise tout en intégrant les dimensions sociale et environnementale.



Le Trophée achat PME, quant à lui, primera un projet achat réalisé par une entreprise dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à 75 millions de dirhams et dont la dimension technologique, humaine, sociale, économique ou environnementale aura particulièrement séduit le jury.



Dans une déclaration à la MAP, le président de l'AMCA, Yassine Serhani, a souligné que ces trophées sont accessibles à toutes les entreprises marocaines relevant des secteurs public et privé, notant que l’AMCA portait ce projet pour récompenser les entreprises qui ont réalisé des projets innovants achats, avec un impact positif en matière de performance et de compétitivité.



Pour une entreprise, recevoir le Trophée Morocco Procurement Awards, c’est l’occasion de voir son projet, sa démarche et son savoir-faire distingués, grâce à la couverture médiatique qui accompagne l’événement. C’est aussi la reconnaissance et la valorisation de la fonction achats, en général, et du travail et des compétences des collaborateurs de l’entreprise, en particulier.