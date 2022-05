Lancement de la 16ème édition du prix Mohammed VI de l'art de la calligraphie marocaine

01/05/2022

Le ministère des Habous et des Affaires islamiques a annoncé le lancement de la 16ème édition du Prix Mohammed VI de l'art de la calligraphie marocaine, un prix annuel qui récompense les meilleurs calligraphes nationaux et rend hommage aux plus expérimentés en reconnaissance de leur contribution dans ce domaine.



Initié en application des Hautes instructions de SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, ce prix cherche à mettre en évidence les spécificités du patrimoine artistique de la calligraphie marocaine ainsi que son enracinement séculaire dans la culture et la société, indique le ministère sur son site, ajoutant que ce prix vise à souligner l'impératif de préserver ce patrimoine culturel et civilisationnel et à sauvegarder ses aspects esthétiques.



Ce concours national vise aussi à inciter les générations de calligraphes à s’imprégner de la beauté de cet art et à donner libre cours à leurs talents dans ce domaine.



Ce prix est doté de quatre récompenses, à savoir le prix Mohammed VI de l'excellence (50.000 DH), le prix Mohammed VI de la distinction (40.000 DH), le prix Mohammed VI de l'encouragement (30.000 DH) et le prix honorifique (50.000 DH), qui sera décerné à l'un des grands calligraphes marocains proposés par la commission nationale, précise le communiqué.



Le formulaire et le guide du concours sont disponibles auprès des délégations des affaires islamiques ou sur le site du ministère, fait savoir la même source, précisant que la participation à cette compétition se poursuit jusqu’au 29 juillet prochain.



Le formulaire ainsi que les travaux réalisés par les calligraphes en lice doivent être envoyés par lettre recommandée ou déposés à l’adresse suivante: ministère des Habous et des Affaires islamiques- Direction des affaires islamiques- Division des études islamiques - Service d’organisation des concours, le Mechouar Rabat.