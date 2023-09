Lancement de l’opération de sélection et d’incorporation des nouveaux appelés au service militaire au sein du 38è contingent

05/09/2023

En application des Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d'Etat-Major Général des Forces Armées Royales, le coup d'envoi de l’opération de sélection et d’incorporation des nouveaux appelés au service militaire au sein du 38è contingent a été donné, vendredi, au 3e Centre de Formation des Appelés (CFA) à la base militaire de Benguérir (province de Rehamna).



Cette opération, qui se poursuit jusqu’au 16 septembre courant, se tient sous la supervision d'une Commission composée de membres représentant les différents bureaux et services de l'Etat-Major Général des Forces Armées Royales.



Les candidats et candidates issus des provinces de Rehamna, El Kelaâ des Sraghna, Safi et Youssoufia, ont afflué dès les premières heures de la matinée, vers la base militaire de Benguérir, à bord des bus de transport en commun.



L’opération de sélection et d’incorporation se décline en trois étapes : A commencer par l'accueil des candidats et candidates au service militaire, la vérification des convocations et de l'identité de chaque candidat, la vérification des effets personnels à l'intérieur de tentes mises en place en plein air à cet effet, l'orientation des candidats vers le Centre de formation pour examiner leur aptitude physique sous la supervision d'une Commission d'examen médical composée de cadres médicaux civils et militaires, avant de les présenter devant la Commission de sélection et d’incorporation qui décide de leur aptitude à effectuer le service militaire.



Le nombre de personnes convoquées au service militaire a atteint 2.072, dont 101 de sexe féminin, parmi lesquelles 1.038 seront sélectionnées dont 709 seront retenus au 3e Centre de formation des appelés à la base militaire de Benguérir, tandis que les appelés restants, ils seront répartis sur les autres Centres de service militaire à travers le Royaume. Un total de 2.000 appelés de sexe masculin vont bénéficier de la formation au sein du Centre, et ce après l’arrivée de 1.291 appelés sélectionnés au niveau d’autres Centres du Royaume.



Dans une déclaration à la presse, le Capitaine Mohcine Es-sahely, Commandant de Compagnie des appelés/3e CFA, a expliqué que cette opération se déroule dans les meilleures conditions, avec la mobilisation de tous les moyens logistiques et ressources humaines compétentes afin de lui assurer plein succès.



Les candidats retenus par les Commissions d'examen médical et d'évaluation d’aptitude pour effectuer le service militaire sont intégrés au 38è Contingent, que ce soit au sein du 3e Centre des appelés à la base militaire Benguérir ou bien au niveau d'autres Centres de formation, à travers le Royaume, a poursuivi M. Es-sahely, précisant que les candidats et candidates n'ayant pas rempli les conditions requises vont bénéficier d'un bon de voyage gratuit pour leur garantir le retour à leurs lieux de résidence.



Pour leur part, les candidats ont exprimé leur immense fierté d'accomplir le service militaire, tout en mettant en avant son grand impact sur la jeunesse en termes de consolidation du sens de responsabilité et de discipline et son rôle dans l’approfondissement des connaissances et l’obtention de diplômes à même de leur ouvrir de nouveaux horizons dans le monde du travail.



A cet égard, ils ont fait part de leur profonde gratitude et exprimé leurs remerciements à Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour l'attention toute particulière que le Souverain ne cesse d’accorder à la jeunesse marocaine.



Par ailleurs, ils ont souligné l'importance de cette opération qui leur permet de bénéficier d'une formation professionnelle multidisciplinaire sanctionnée par des diplômes professionnels, et de connaître les principaux rôles dont s'acquittent les Forces Armées Royales, tous domaines confondus, aux niveaux national, africain et international.



Au terme de l’opération de sélection, les appelés seront intégrés au 38è contingent, soit 20.000 personnes sur tout le territoire national, et ce conformément aux mesures spécifiques, avant de les orienter vers les Centres de formation mis en place et équipés par les Forces Armées Royales pour les accueillir dans les meilleures conditions.



Le Haut Commandement des Forces Armées Royales a pris toutes les mesures organisationnelles et logistiques, et mobilisé toutes les ressources humaines et matérielles nécessaires à la réussite de cette opération à l’échelle nationale.



Cette opération a bénéficié d'un suivi et d'une attention particulière de la part de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, étant donné que le Souverain veille à la promotion des jeunes marocains et à leur assurer les opportunités d'intégration dans le processus de développement et dans le marché du travail, armés de valeurs de citoyenneté et des principes d'engagement et de la bonne conduite.