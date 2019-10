Lancement d'une campagne pour le développement de la petite enfance

26/10/2019

Une campagne d'information et de sensibilisation sur le développement de la petite enfance a été lancée, jeudi à Moulay Yaacoub, en présence de l’ensemble des acteurs concernés au niveau provincial.

Intervenant lors de la cérémonie de coup d'envoi de cette campagne, initiée dans le cadre de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) du 21 octobre au 4 novembre, le secrétaire général de la province de Moulay Yaâcoub, Abdelouahab Fadel, a souligné l’importance de cette rencontre visant à sensibiliser les acteurs provinciaux concernés à l’importance majeure que revêt le développement de la petite enfance aux niveaux provincial et national.

Le secrétaire général a indiqué que cette opération intervient en application des Hautes orientations contenues dans le message adressé par SM le Roi Mohammed VI aux participants aux premières Assises nationales du développement humain, le 19 septembre 2019.

Après avoir mis l’accent sur l’importance de l’étape initiale de la vie pour le développement du capital humain, M. Fadel a fait savoir que cette initiative qui cible les parents des enfants en bas âge, les acteurs du domaine de la petite enfance, ainsi que les responsables et décideurs, vise, entre autres, à contribuer au renforcement de l’éducation préscolaire et à améliorer la santé de la mère et de l’enfant, deux leviers du développement de la petite enfance.

Au cours de cette rencontre, des exposés ont été présentés par le chef de la division de l’action sociale à la province de Moulay Yaâcoub et la déléguée provinciale de la santé, dans lesquels les deux responsables ont expliqué les bonnes pratiques en matière de suivi médical et de nutrition de la femme enceinte et de son bébé, ainsi que la stimulation de l’enfant, aussi bien à la maison qu’en milieu préscolaire.

Cette réunion fait partie d’une série de rencontres prévues à travers les régions du Royaume visant à faire adhérer l’ensemble des acteurs (pouvoirs publics, tissu associatif, représentants du secteur privé et experts), à cette vision relative au développement de la petite enfance.

Dans le cadre de cette campagne, des visites de terrain dans les provinces et préfectures du Royaume sont également programmées pour évaluer le bon déroulement des réalisations et des chantiers de l’INDH en relation avec le développement de la petite enfance, notamment la création ou la réhabilitation d’unités préscolaires en milieu rural.