Lancement d' un service électronique pour l'obtention des cartes “Minhaty ”

20/01/2022

Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation a annoncé, mercredi, le lancement d'un nouveau service électronique, permettant aux étudiants boursiers de choisir la date et le lieu de réception de leurs cartes bancaires "Minhaty", dans l'une des agences Al Barid Bank.



Ce service concerne l'ensemble des étudiants boursiers au titre de l’année universitaire 2021-2022 et inscrits de manière effective dans un établissement d’enseignement public, classes préparatoires ou en Brevet de technicien supérieur (BTS), a indiqué le ministère dans un communiqué.



Ce service, lancé à l’initiative de l’Office national des œuvres universitaires, sociales et culturelles (ONOUSC), s'inscrit dans le cadre de la politique visant à numériser les services universitaires et à simplifier les démarches, a souligné la même source, invitant les étudiants concernés à prendre rendez-vous via le lien https://carteminhaty.onousc.ma, en vue de retirer leurs cartes.



Cette opération, qui a démarré mercredi et se poursuivra jusqu’au 28 janvier, permettra aux étudiants boursiers d’obtenir leurs bourses d’études à partir du 1er février, conclut le communiqué.