Lancement d’un projet de concertation citoyenne à Laâyoune

02/05/2019

La Fondation Phosboucraâ a lancé, lundi à Laâyoune, un projet de concertation citoyenne, baptisé "Dessine-moi une ville", pour penser une ville qui répond aux besoins de tous ses usagers.

"Le projet consiste à sonder les besoins spécifiques des enfants, des jeunes, des femmes et des personnes à mobilité réduite (PMR) qui sont peu pris en compte dans une approche de planification urbaine classique", indique un communiqué de la Fondation.

Grâce à ce projet, ces groupes auront l'occasion d’exprimer leurs attentes par rapport à leurs espaces de vie et de participer à la co-construction d’idées d’aménagement liées à la mobilité, aux espaces verts, ainsi qu'aux espaces publics.

Les participants à cette initiative, qui a démarré au centre de formation de la Fondation "Laâyoune Learning Center", exprimeront leurs points de vue à travers un outil ludique basé sur le collage.

"Au moyen d’une application mobile sur tablette, ils pourront virtuellement améliorer et transformer, selon leurs besoins et leurs envies, des espaces urbains capturés en photo, en puisant dans une bibliothèque d’images mise à leur disposition", explique-t-on.

Afin de permettre une concertation plus inclusive, des ateliers de collage analogiques sur papier permettront d’intégrer des catégories de participants pouvant être réfractaires à l’outil digital.

D’après le communiqué, le projet "Dessine-moi une ville" se déroulera en trois phases et proposera un éventail de moyens. Dans une première phase (du 29 avril au 3 mai), des ateliers auront lieu dans des écoles, collèges et lycées de Laâyoune ainsi qu’au Laâyoune Learning Center, lors desquels des animateurs encadreront les 4 types d’usagers lors d’ateliers en intérieur.

Durant la deuxième phase, des ateliers en extérieur participeront à l’élargissement de l’échantillonnage des personnes consultées à travers la mise en place d’un dispositif unique. Il s’agit d’une tente de concertation au niveau d’une place publique à Laâyoune accueillant les femmes et leurs enfants dans une ambiance chaleureuse et propice à l’échange, permettant la tenue d’ateliers aussi bien numériques qu’analogiques, du déploiement de stands mobiles, ainsi que d’animateurs équipés de tablettes en itinérance à Foum El Oued et à Laâyoune

A l’issue de ces ateliers se tiendra une conférence internationale de restitution "Le campus urbain", qui représentera la troisième et dernière phase du projet.

"Les campus urbains sont une initiative d’ONU-Habitat conçus comme des plateformes permettant des échanges critiques entre chercheurs, professionnels et décideurs urbains", relève la même source.

L’organisation du campus urbain, sous le thème "Les méthodes de concertation urbaine applicables aux pays en voie de développement", comptera sur la présence d’une quarantaine d’invités, incluant partenaires internationaux et locaux.

Inspiré de la fameuse phrase du Petit Prince, le projet "Dessine-moi une ville" est initié avec le soutien local des partenaires de la Fondation, à savoir le ministère de la Jeunesse et des Sports, le ministère de l’Education nationale et la Ligue marocaine de protection de l’enfance.