Lancement à Taourirt des travaux de construction d'une annexe universitaire

17/12/2018

Le ministre de l'Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Said Amzazi, a procédé, samedi, au lancement à Taourirt des travaux de construction d'une annexe universitaire relevant de l’Université Mohammed 1er d’Oujda.

Cet établissement d'enseignement supérieur, qui doit ouvrir ses portes lors de la saison universitaire 2020-2021, s’étendra sur une superficie de 22 ha pour un coût global de plus de 114 millions de dirhams (MDH).

Dans une déclaration à la presse, M. Amzazi a indiqué que cette nouvelle infrastructure ambitionne de rapprocher l'enseignement supérieur des étudiants de la province de Taourirt et de leur épargner les déplacements vers d’autres universités pour poursuivre leurs études.

Et d’ajouter que l’Université Mohammed 1er regorge de potentialités humaines qui lui ont permis d’améliorer son classement à l’échelle nationale et internationale, notant que dans le cadre du renforcement de l'accès des jeunes à l'enseignement et la formation, le ministère compte également inaugurer une École supérieure de technologie (EST) à Taourirt.

Pour sa part, le président du Conseil de la région de l’Oriental, Abdenebi Bioui, a relevé que cet établissement est le fruit d’une convention de partenariat signée en 2017 entre le ministère de tutelle, l’Université Mohammed 1er et le Conseil de la région, le but étant de créer quatre noyaux universitaires au niveau de la région de l’Oriental.

L’annexe universitaire de Taourirt permettra aux étudiants de la province de poursuivre leurs études dans de meilleures conditions, de diversifier l’offre éducative et de pallier le problème de sureffectif des établissements actuels, a-t-il fait observer.

Il a, par ailleurs, fait savoir que les démarches liées notamment à l’acquisition de l’assiette foncière vont bon train pour doter également la province de Driouch d’une annexe d’enseignement supérieur.

Pour sa part, le président de l’Université Mohammed 1er d’Oujda, Mohamed Benkaddour, a fait savoir que cette annexe, qui vient répondre à une demande croissante en matière d’enseignement universitaire, permettra de dispenser des filières adaptées au marché du travail, aux intérêts des étudiants et aux besoins de la région.