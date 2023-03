Lancement à Rabat des services de l'annexe du centre national de transfusion sanguine

12/03/2023

L'offre de santé vient d'être étoffée dans la région de Rabat-Salé-Kénitra par le lancement, jeudi à Rabat, des services de l'annexe du centre national de transfusion sanguine et d'hématologie dans le centre hospitalier Moulay Youssef.



Lancé par le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Khaled Ait Taleb, en présence du wali de la région, gouverneur de la préfecture de Rabat, Mohamed Yacoubi, ce projet s'inscrit dans le cadre de la mise à niveau du système national de santé dans l'esprit d'une profonde réforme du secteur en vue d'accompagner le chantier de généralisation de la protection sociale.



L'annexe est composée d'un espace dédié au don du sang et des plaquettes sanguines, d'un espace spécial pour la sensibilisation et la communication avec les établissements et associations œuvrant dans le domaine de don de sang, d'une structure administrative, d'un espace de formation et de formation continue, d'un bureau d'hémovigilance et d'une unité de contrôle de la qualité.



Sa création a pour objectif de mettre en œuvre la stratégie du centre national de transfusion sanguine visant à rapprocher les services de don de sang des citoyens, en tant que projet pilote à l'échelle nationale.



Cette annexe devra contribuer à renforcer le stock du centre régional de transfusion sanguine à hauteur d'environ 120 poches de sang chaque jour, soit 30% des besoins des établissements hospitaliers de Rabat.



Il s'agit aussi d'améliorer les mécanismes de sensibilisation et de communication en matière de transfusion sanguine avec la société civile, de renforcer le rôle de la formation et de la formation continue en la matière et de promouvoir l'action de veille dans ce domaine.



"Cet espace permettra de rapprocher les prestations de don de sang dans les meilleures conditions de qualité", a déclaré à la presse M. Ait Taleb, notant qu'il est doté d'équipements de pointe à même de favoriser et d'améliorer les services liés au don de sang.



Il a relevé que la grande réforme en cours en la matière porte sur la création de l'agence marocaine du sang et de ses dérivés afin de mettre en place un précieux stock de sang à la disposition des établissements hospitaliers.



D'autre part, le ministre, accompagné du président de la Fondation Hassan II pour la promotion des œuvres sociales au profit du personnel du secteur public de la santé, Brahim Oubaha, et de la présidente du conseil de la ville de Rabat, Asmaa Ghlalou, ont pris connaissance des différentes structures relatives aux prestations de proximité de l'Hôpital Moulay Youssef.



A cette occasion, M. Oubaha s'est félicité de la qualité des prestations offertes au personnel ainsi qu'aux visiteurs de l'hôpital dans une optique de proximité que la fondation œuvre à consacrer dans le secteur de la santé. "Les fonctionnaires de l'établissement ont des besoins quotidiens à satisfaire, notamment en termes d'accompagnement social, d'où le rôle indéniable des actions de la fondation", a-t-il dit.