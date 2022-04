Lancement à Rabat d' un projet pour l'alphabétisation des jeunes et femmes du monde rural

01/04/2022

Le projet "Promouvoir des techniques innovantes dans l'alphabétisation des jeunes et femmes du monde rural" dans les régions de Rabat-Salé-Kénitra et Casablanca-Settat, a été lancé, jeudi à Rabat, à l'initiative de la Fondation Orient-Occident, en collaboration avec CARE International Maroc.



"Techniques innovantes dans l'alphabétisation" (TIA) est un projet de développement communautaire financé par l'Union européenne au Maroc dans le cadre de son programme d'appui à la stratégie nationale d'alphabétisation - 3ème phase "ALPHA3".



Le projet "TIA" a pour but de renforcer les capacités d'acteurs associatifs en matière de formation et d'inclusion économique en vue de contribuer aux efforts de la digitalisation de l'alphabétisation à RabatSalé-Kénitra et Casablanca-Settat.



Au total, 40 encadrants et coachs d'une vingtaine d'associations bénéficieront de sessions de formation à l'effet d'atteindre les objectifs fixés, selon le chef du projet à la Fondation Orient-Occident, Hamza El Amel, qui a précisé que le projet devra, à terme, profiter à quelque 900 bénéficiaires.



Selon ses initiateurs, cette initiative vise à apporter de nouvelles perspectives à la problématique de l'analphabétisme au Maroc, tout en renforçant les capacités des communautés des jeunes et femmes des zones rurales. Aussi, il est prévu dans le cadre de ce projet la création d'outils pédagogiques innovants visant l'alphabétisation et le renforcement de compétences des organisations dans le domaine de l'entrepreneuriat afin de permettre une meilleure inclusion socio-économique des populations locales.



Ce programme d'une durée de deux ans 2022-2023 se propose d'apporter un appui novateur à la digitalisation de l'alphabétisation des jeunes et femmes dans les milieux ruraux. Selon la directrice de la Fondation Orient-Occident, Nadia Tari, "TIA" incarne la vision stratégique de la Fondation et renseigne sur des facettes de sa stratégie destinée à l'amélioration de la situation des populations rurales dans les deux régions bénéficiaires.