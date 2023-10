Lancement à Marrakech de l'opération de formation des appelés au service militaire du 38ème contingent

30/09/2023

Le lancement de l'opération de formation des appelés au service militaire du 38ème contingent a eu lieu, mardi à la Base Ecoles des Forces Royales Air (BEFRA) à Marrakech.



Le nombre des appelés au niveau de cette base s'élève à 201, tous de sexe masculin, dont 60 ingénieurs relevant de l'Office national des aéroports (ONDA) et deux médecins.



Ainsi, les appelés bénéficieront, sous la supervision d’un staff de formateurs et d’encadrants, d'un programme de formation qui comprend un ensemble de matières théoriques et pratiques et d'activités susceptibles de renforcer leur sentiment d’appartenance à la patrie, de développer leurs compétences intellectuelles et leurs capacités physiques et de consolider chez eux l’esprit de discipline et d'engagement, ainsi que le sens de responsabilité et d'autonomie.



Après la cérémonie de levée des couleurs, le Général de Division Aérienne, Mohamed Gadih, Inspecteur des Forces Royales Air, a indiqué dans une allocution de circonstance, que les services des Forces Armées Royales (FAR), avec les administrations publiques et les autorités compétentes, ont entrepris l’opération de sélection et d’incorporation du 38ème contingent des appelés au service militaire, en exécution des Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, Chef Suprême et Chef d'Etat-Major Général des Forces Armées Royales (FAR), portant sur la nécessité de préserver les acquis du service militaire.



"Le programme de formation s’étale sur deux étapes. Une phase de quatre mois consacrée à la formation militaire de base, suivie d’une phase, qui s’étend sur huit mois, dédiée à la qualification professionnelle des bénéficiaires dans plusieurs domaines", a fait savoir le Général de Division Aérienne, M. Gadih en s’adressant aux nouveaux appelés.







Il a rappelé que les Forces Armées Royales prendront en charge les recrues pendant toute la durée de leur service militaire, leur assurant salaire mensuel, logement, nourriture, vêtements, couverture médicale ainsi que des vacances pour visiter leurs proches.



De même, le Général de Division Aérienne, Mohamed Gadih, Inspecteur des Forces Royales Air a exhorté les appelés à se conformer aux instructions des responsables et encadrants qui veillent à leur formation, à faire preuve de discipline et de bonne conduite, à veiller à la préservation de la sécurité militaire et du secret professionnel et à faire montre du devoir de retenue et de protection des secrets militaires, afin de préserver l'image positive marquant l'institution militaire depuis sa création.



Il a, de même, invité les appelés à faire montre d’une forte discipline et d’un travail assidu, à l’instar des contingents précédents pour être à la hauteur des attentes de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d'Etat-Major Général des Forces Armées Royales, fidèles en cela à leur devise éternelle : Dieu, la Patrie, le Roi.



Par la suite, une visite dans les différentes installations du Centre de formation des appelés a été effectuée, notamment dans les dortoirs, les buvettes, le réfectoire et les salles de formation.



Dans des déclarations à la presse, plusieurs appelés ont exprimé leur fierté d'avoir répondu à l'appel du devoir national et de rejoindre le Centre de formation des appelés de la Base Ecoles des Forces Royales Air, notant que le service militaire constitue une opportunité pour apprendre les valeurs et les principes de la vie militaire, développer leurs connaissances et leurs capacités physiques et intellectuelles, et renforcer l’esprit de patriotisme et de discipline, ce qui pourrait leur permettre de rejoindre les rangs des FAR.



De même, ils ont affirmé que cette expérience constituerait un atout majeur dans leurs carrières professionnelles et leur permettrait de se distinguer dans le monde du travail, tout en saluant les bonnes conditions qui leur sont garanties par les Forces Armées Royales, aussi bien au niveau de la formation assurée par un staff hautement qualifié, qu’au niveau de l’hébergement, du salaire mensuel, de la nourriture ou encore de la couverture médicale.



Le nombre des appelés du 38ème contingent s’élève à l’échelle nationale à plus de 20.000 personnes qui ont été sélectionnées conformément à des mesures spécifiques avant de suivre des formations au sein de Centres mis en place et équipés par les Forces Armées Royales pour les accueillir dans les meilleures conditions.



Le Haut Commandement des Forces Armées Royales a pris toutes les mesures organisationnelles et logistiques, et mobilisé toutes les ressources humaines et matérielles nécessaires à la réussite de cette opération à l’échelle nationale.



Cette opération a bénéficié d'un suivi et d'une attention particulière de la part de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’Etat- Major Général des FAR, étant donné que le Souverain veille à la promotion des jeunes Marocains et à leur assurer les opportunités d'intégration dans le processus de développement et dans le marché du travail, armés de valeurs de citoyenneté et des principes d'engagement et de bonne conduite.