Lancement à Casablanca de la seconde édition du projet national de lecture

07/01/2024

La seconde édition du projet national de lecture a été lancée, vendredi à Casablanca, sous le thème ''Le Maroc aux couleurs de la connaissance'', et ce, lors d'une cérémonie organisée à la bibliothèque Mohamed Sekkat à l'Université Hassan II de Casablanca.



Lancé en partenariat avec le ministère de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports et la Fondation de la recherche scientifique basée aux Emirats Arabes Unis, ce projet cherche à promouvoir la lecture auprès des nouvelles générations et à développer chez elles une posture de lecture critique tout en veillant à la promotion des valeurs humaines et de citoyenneté à travers un projet culturel compétitif et durable.



Pour Mustapha Lkhider, vice-président de l'Université Hassan II de Casablanca, l'engagement de son établissement universitaire en faveur de ce projet fondateur est motivé par le désir de mettre un coup d'arrêt à la désaffection des jeunes vis-à-vis du livre, notant le succès rencontré par des projets de même genre dans de nombreux pays dans le monde.

Et de poursuivre que ce projet est à même de permettre la multiplication des clubs de lecture et ainsi amener une grande majorité d'étudiants à ne plus bouder le plaisir de lire.



De son côté, Abdelhak Sabri, coordinateur du staff chargé de la communication et du contenu du projet national de lecture à la Fondation de la recherche scientifique aux Emirats Arabes Unis, a indiqué que ce projet favorise la compétition et l'émulation entre enseignants et étudiants, soulignant sa contribution à susciter une prise de conscience quant à l'importance de la lecture dans la société marocaine et aussi permettre aux nouvelles générations de se familiariser avec la lecture créative, critique et productrice de la connaissance.



Les candidats participant à cette compétition livresque seront appelés à lire trente livres édités en arabe et en amazigh et portant sur au moins cinq domaines de connaissance.



Après coup, ils devront poster un résumé sur chaque ouvrage lu sur le site Web de ce projet qui se décline en quatre concours, à savoir "l’Etudiant instruit" pour les élèves des écoles, tous cycles et niveaux confondus, "Le lecteur Diamond" pour les étudiants de l'université, "L'enseignant instruit" pour les enseignants, et "L'établissement des Lumières" consacré aux établissements sociétaux.

Les dix lauréats recevront des prix, outre des séjours culturels programmés pour les meilleurs lecteurs.



La Fondation de la recherche scientifique est une institution éducative, culturelle et sociétale qui s'active dans le développement des nouvelles générations à travers divers programmes éducatifs, riches et innovants, basés sur les capacités scientifiques et les expériences internationales acquises depuis 1998.

Bouillon de culture