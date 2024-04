Lancement à Casablanca de la 7ème édition du Salon "Al Omrane Expo"

Faire découvrir les opportunités d'investissement et d'acquisition de logements, de terrains et de locaux d'activités

19/04/2024

Le coup d'envoi de la 7ème édition du Salon Al Omrane expo a été donné, jeudi à Casablanca, dans le cadre de la politique de proximité prônée par le Groupe envers ses clients citoyens.



Ce rendez-vous qui se tient du 18 au 21 avril sous l'égide du ministère de l'Aménagement du territoire national, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la ville, constitue une occasion d'interaction entre le groupe et le grand public pour faire découvrir les opportunités d'investissement et d'acquisition de logements, de terrains et de locaux d'activités.



S'étendant sur une surface de 1.200 m2 et réparti sur plusieurs espaces, le Salon a prévu un espace spécialement dédié à la nouvelle "Expérience client" du Groupe Al Omrane à travers l'utilisation directe de "la Plateforme d'aide à l'acquisition".



Le coup d’envoi de ce salon a été marqué par l'organisation d'une conférence inaugurale sous le thème "Nouveau programme d'aide au logement: une opportunité immobilière à portée de main", rapporte la MAP.



Intervenant à cette occasion, le secrétaire général du ministère, Youssef El Hosni, a souligné que l'accès au logement constitue un droit fondamental pour chaque individu et revêt une importance cruciale pour améliorer la qualité de vie des ménages, précisant que le secteur de l’immobilier au Maroc a connu un grand succès durant les deux dernières décennies.



Il par ailleurs affirmé que le ministère de tutelle s’engage à améliorer continuellement les conditions de logement au Maroc, rappelant que l'inflation causée par les guerres internationales a eu un impact significatif sur ce secteur durant les deux années passées.



Et d’ajouter qu’en réponse à cette situation, le Maroc a mis en place de nouvelles politiques d’habitat, dont le lancement du nouveau programme d'aide directe au logement, un dispositif visant à aider directement les citoyens à acquérir des logements et à soutenir la classe moyenne dans l’acquisition de logements.

Le lancement de ce nouveau dispositif représente une avancée majeure, d’autant plus qu’il s’agit d’un programme d’aide qui, pour la première fois, n’exige pas des citoyens des pièces et documents témoignant de leur éligibilité, a-t-il dit.



M. El Hosni s’est félicité des réformes initiées au sein du Groupe Al Omrane, particulièrement la digitalisation de plusieurs services, dont la mise à disposition d'informations en ligne sur les différents produits et offres du groupe, ce qui témoigne de l’engagement du groupe envers l'amélioration de l'expérience des citoyens et renforce l'accessibilité des services.



Pour sa part, le président du Directoire du Groupe Al Omrane, Housni El Ghazoui, a indiqué que le Groupe Al Omrane, en sa qualité d'instrument public chargé de la mise en œuvre de la politique gouvernementale dans le secteur, est pleinement engagé à accompagner le ministère de tutelle dans la réussite de ce chantier stratégique conformément aux Hautes Orientations Royales.



Il a également annoncé que le groupe va déployer un plan ambitieux de production de logements destinés à la classe sociale et moyenne étalé sur la période de 2024 à 2028, en production propre ou en partenariat avec le secteur privé, notant que le groupe a mobilisé à cet effet une réserve foncière importante ainsi que des ressources financières non négligeables dédiées à la mise en œuvre de son programme de logement inscrit dans ce cadre.



M. El Ghazoui a aussi présenté "La nouvelle plateforme d'aide à l'acquisition" disponible à travers le site web www.alomane.gov.ma, qui permet au citoyen marocain, résidant au Maroc ou à l'étranger, de disposer de toutes les informations relatives aux produits mis en vente comme la localisation, la superficie, le prix et les équipements de proximité.



La plateforme, a-t-il poursuivi, offre divers services, comme l'évaluation de l'expérience client et le traitement des réclamations, assurant ainsi une expérience utilisateur optimale, notant que cette initiative concrétise les engagements du Groupe Al Omrane en faveur de la proximité et de la transparence envers les citoyens, dans le cadre de sa stratégie de transformation numérique visant à répondre à leurs attentes.



Cette édition du salon sera marquée par l’organisation de plusieurs autres conférences sur des thématiques en relation avec le secteur, notamment l'éligibilité et le processus d'acquisition relatif au "nouveau programme d'aide au logement", ainsi que les offres bancaires disponibles afin d'accompagner cette initiative nationale d'envergure.