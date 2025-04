Lancement à Casablanca d’un programme pour Lancement à Casablanca d’un programme pour renforcer la santé de la mère et de l’enfantrenforcer la santé de la mère et de l’enfant

15/04/2025

Le service maternité de l’Hô pital mère-enfant Abderra him Harouchi, relevant du Centre hospitalier universi taire Ibn Rochd de Casablanca, a an noncé, vendredi, le lancement d’un programme destiné à renforcer la santé de la mère et de l’enfant.



Ce programme s’inscrit dans le cadre de la campagne nationale de communication sur l'importance du suivi et des soins prénatals, lancée par le ministère de la Santé et de la

Protection sociale, du 7 avril au 8 mai prochain, sous le slogan "Un suivi de grossesse précoce et régulier... pour préserver la santé de la mère et du bébé".



Le programme mis en place au sein de cet établissement comprend l’organisation de plusieurs confé rences scientifiques et rencontres médicales autour des dernières avan cées dans ce domaine. Il prévoit éga lement des ateliers pratiques et des journées de formation au profit des professionnels de santé et des étu diants, en vue de renforcer les com pétences et d’améliorer la qualité des soins.



Au menu également une série de caravanes médicales pour rapprocher les services de santé des populations vulnérables, leur offrant un suivi mé dical adapté, avant et après l’accou chement. À cela s’ajoutent des campagnes de sensibilisation à desti nation du grand public, via les mé dias, les rencontres directes avec les familles, et diverses initiatives de communication.



Dans ce cadre, le directeur du CHU Ibn Rochd, Moulay Hicham Afif, a souligné que cette initiative, en cohérence avec le programme mi nistériel, vise à mettre en lumière les enjeux de la santé maternelle et in fantile, à travers la mise en œuvre d’un plan d’action concret, à même d’améliorer les services destinés à cette frange de la population.



Il a, par ailleurs, indiqué que le service maternité de l’Hôpital Abder rahim Harouchi s’est récemment renforcé avec le recrutement de 16 sages-femmes, un chiffre qui devrait atteindre 21 prochainement, dans le but d’atteindre les objectifs fixés et de réduire les taux de mortalité chez les femmes enceintes et les nouveau nés.



De son côté, le chef du service réanimation et anesthésie et directeur de l’Hôpital mère-enfant, Saïd Salmi, a indiqué que la célébration de cet événement vise à mettre en avant le rôle essentiel joué par le personnel hospitalier dans le soutien à la santé de la mère et de l’enfant, et leur contribution à la réduction de la mortalité, avec l’ambition d’atteindre zéro décès durant l’année en cours.



À travers cette initiative, a-t-il ajouté, le service maternité souhaite transmettre un message clair : l’amé lioration de la santé maternelle et néonatale est une responsabilité col lective. Il a également insisté sur l’enga gement des professionnels de santé à unir leurs efforts, renforcer l’édu cation sanitaire et garantir un accom pagnement global et sécurisé à chaque étape de la maternité.



Pour sa part, la cheffe du service maternité, Naïma Smouh, a mis en avant l’attention particulière portée aux soins dédiés aux mères et aux nourrissons, dans le respect du concept global de la santé, tant sur les plans physique, psychologique que social.



Mme Samouh a précisé que le programme, élaboré par son service, se déroulera du 7 avril au 8 mai, et comprendra une série de colloques et de rencontres entre experts et pro fessionnels, ainsi que des sessions de formation portant principalement sur la santé de la mère et de l’enfant.



Elle a indiqué que la cérémonie officielle organisée à l’Hôpital Ab derrahim Harouchi s’inscrit dans le cadre d’un programme intensif, dont les activités ont débuté lundi dernier par une série de campagnes de sensi bilisation à destination des usagers, dans le but d’assurer aux mères des conditions optimales tout au long de la grossesse, pour un accouchement en toute sécurité et une bonne santé des nouveau-nés.