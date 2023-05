Lamine Yamal bat le record de précocité avec le Barça

01/05/2023

Le jeune joueur de 15 ans, 9 mois et 16 jours, Lamine Yamal, né à Marato en Espagne d'un père Marocain et d’une mère Guinéenne, est devenu, samedi, le plus jeune joueur de l’histoire du FC Barcelone à disputer un match officiel avec la première équipe.



Yamal, l’un des joueurs les plus prometteurs du panorama footballistique mondial, a fait son entrée en jeu à la 83ème minute en remplacement de Gavi lors du match contre le Betis Séville comptant pour la 32ème journée du championnat espagnol et qui s’est soldé sur le score de 4-0 pour les Blaugranas.



Lamine Yamal a été convoqué pour la première fois par Xavi Hernandez lors du match de championnat contre l'Atlético le 22 avril.

L'entraîneur de Terrassa a fait de lui le plus jeune joueur à débuter en Liga avec le FC Barcelone.



Ce record était détenu par Vicenç Martínez qui, le 19 octobre 1941, à Chamartín contre le Real Madrid, a fait ses débuts dans l'équipe première de Barcelone à l'âge de 16 ans, 9 mois et 5 jours.