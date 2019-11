Lagardère dénonce la résiliation d'un contrat d'agence par la CAF

07/11/2019

La Confédération africaine de football (CAF) a résilié "avec effet immédiat" le contrat d'agence qu'elle avait passé avec Lagardère Sports, a annoncé mardi le groupe français qui "conteste fermement" cette décision qu'il juge "illégale".

Ce contrat, qui s'étendait jusqu'en 2028, était lié à la "commercialisation des droits médias et marketing des tournois de la CAF", indiquait le groupe français dans son rapport annuel 2018.

La CAF a annoncé sa volonté de résilier ce partenariat lors d'une réunion ce mardi, précise-t-il dans un communiqué.

"Lagardère conteste fermement cette décision de la CAF qu'elle considère illégale, abusive et non fondée", ajoute le groupe.

"Rien ne saurait justifier une résiliation du contrat", poursuit Lagardère, en soulignant qu'une enquête en cours de la commission de la concurrence du COMESA (Marché commun de l'Afrique orientale et australe) "n'a encore rendu aucune décision".

Lagardère "invite la CAF à revenir au plus vite à une position raisonnable et à continuer comme elle à honorer ses engagements".

Pour le groupe français, "il incombe à la CAF de se joindre aux efforts de Lagardère dans le cadre de la procédure en cours, afin de permettre la poursuite du contrat, éventuellement ajusté en fonction des discussions menées avec les autorités".

La société Lagardère prévient qu'"à défaut, (elle) engagerait toute action pour défendre ses droits" et "obtenir une complète indemnisation du préjudice qu'elle subirait".