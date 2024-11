Labib Al Hamrani: Le Cinq national est déterminé à se qualifier à l’Afrobasket 2025

18/11/2024

Le sélectionneur de l’équipe nationale de basketball, Labib Al Hamrani, a affirmé, jeudi à Salé, que les éléments nationaux sont déterminés à déployer tous les efforts pour se qualifier à l’Afrobasket 2025 (CAN).



Dans une déclaration à la MAP, en marge d'une séance d’entraînement de l’équipe nationale, Al Hamrani a indiqué que "le Maroc est logé dans un groupe relevé aux côtés du Soudan du Sud, véritable phénomène du basketball continental ces dernières années, de la RD Congo et du Mali", ajoutant que cela constituera une motivation pour ses joueurs de se montrer au top de leur niveau.



Il a souligné que la préparation de la liste de l'équipe nationale n'était pas une tâche facile en raison des contraintes de temps, expliquant que "dès que la Fédération Royale marocaine de basketball a reçu l'invitation pour participer aux éliminatoires, nous avons travaillé à la préparation de la liste des joueurs qui représenteront le Maroc dans cette compétition".



Après avoir souligné que "le manque de temps a empêché trois joueurs qui jouent aux Etats-Unis de rejoindre la liste finale, en plus de trois autres souffrant d'un malaise les empêchant de s'entraîner avec le groupe", il a relevé que la composition de l'équipe nationale comprend de jeunes joueurs, dont certains ont participé au Championnat d'Afrique U18.



Pour sa part, le directeur technique national, Hicham Ouahidi, a fait savoir que les préparatifs des éléments nationaux concernent tous les aspects psychique, physique, technique et tactique, notant que la sélection nationale, qui allie expérience et jeunesse, est enthousiaste pour entamer ces éliminatoires avec une nouvelle dynamique.



Le joueur de l’équipe nationale, Yassine El Mahsini a, de son côté, indiqué que l’équipe nationale a intensifié ses entraînements au cours de la semaine avec deux séances par jour pour combler le manque de temps, affirmant que les joueurs sont prêts à défendre leurs chances et poinçonner leur ticket de qualification.



Les qualifications à l’Afrobasket 2025 se déroulent en deux phases, dont la première est prévue du 22 au 24 novembre au Sénégal.