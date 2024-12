Label'Vie : Révision du taux annuel des obligations ordinaires

28/12/2024

Le groupe Label'Vie a annoncé la révision du taux d’intérêt de l’obligation ordinaire de la tranche "C" de son emprunt obligataire du 02 décembre 2019.



Le taux de la tranche "C", applicable du 2 décembre 2024 au 1er décembre 2025, est fixé à 3,73%, indique Label'Vie dans un communiqué. Ce taux est basé sur le taux de référence 52 semaines (base monétaire), déterminé sur la base de la courbe secondaire telle que publiée par Bank Al Maghrib 5 jours de bourse avant la date de paiement du coupon, souligne la même source.



Ce taux est augmenté d’une prime de risque de 100 points de base et communiqué aux porteurs d’obligations quatre jours ouvrables avant la date d’anniversaire (courbe de valorisation du 25 novembre 2024).