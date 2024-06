Laâyoune à l'heure du Salon régional de l'artisanat

09/06/2024

Plus de 60 exposants prennent part au Salon régional de l'artisanat qui se tient du 6 au 11 juin, à la plateforme des foires de Laâyoune, sous le signe "L’artisanat local: un levier de l'économie locale, régionale et nationale".



Organisée par la Chambre de l’Artisanat de Laâyoune-Sakia El Hamra, en partenariat avec la Maison de l'Artisan et en coordination avec la commune de Laâyoune, le Conseil régional, le Conseil provincial et les Directions régionales et provinciales de l'Artisanat et de l'Economie sociale et Solidaire, cette manifestation constitue une véritable vitrine de la créativité des maîtres-artisans de la région pour exposer et mettre en valeur leur savoir-faire ancestral qui témoigne de la richesse de l’identité culturelle.



Ce Salon, dont le coup d'envoi a été donné par le wali de la région de Laâyoune-Sakia-El Hamra, gouverneur de la province de Laâyoune, Abdeslam Bekrate et des élus, se veut une plateforme idoine pour promouvoir les produits de l'artisanat régional, offrir aux exposants des espaces pour commercialiser leurs produits et rapprocher les métiers de l'artisanat de la population.



Dans une déclaration à la MAP, le directeur régional de l'Artisanat et de l'Economie sociale et Solidaire, Mohamed Salem Boudija, a indiqué que ce rendez-vous annuel ambitionne de développer davantage les produits d'artisans et d'améliorer leur commercialisation.



De même, M. Boudija a fait savoir que ce Salon a pour objectif de mettre en avant la richesse, la singularité et l’originalité du produit artisanal local et de consolider les relations professionnelles entre les différents artisans.



Pour sa part, le président de la Chambre d’artisanat de Laâyoune-Sakia El Hamra, Mustapha Benlimam, a souligné que ce Salon a rassemblé des exposants représentant les coopératives et les artisans originaires des quatre provinces de la région, à savoir Laâyoune, Boujdour, Tarfaya et Es-Smara, notant que cet évènement se veut un espace dédié à la valorisation et à la commercialisation des produits locaux.



Il constitue aussi une plateforme d’échanges des expériences et expertises entre les professionnels et une opportunité pour les artisans de commercialiser leurs produits et d’améliorer leurs revenus, a expliqué M. Benlimam.



Les divers stands donnent à voir plusieurs métiers d’artisanat, dont la maroquinerie, le tissage, la tapisserie, la bijouterie en argent, la vannerie, la décoration et la couture traditionnelle, outre des produits de terroir dont les huiles essentielles, produits cosmétiques et gadgets originaux et décoratifs.