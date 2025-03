Laâyoune à l’heure du 12ème Festival du Madih

18/03/2025

La 12ème édition du Festival du Madih se tiendra, du 19 au 21 mars à Laâyoune, à l'initiative de la Ligue des musiciens hassanis pour le patrimoine et le développement social.



Organisé en partenariat avec la Direction régionale de la culture de Laâyoune-Sakia El Hamra, cet évènement éclectique de trois jours vise à préserver le patrimoine du Madih et du Samaâ et à le rapprocher de ses mélomanes.



Ce rendez-vous culturel s'inscrit dans le cadre de la stratégie culturelle et artistique visant à revaloriser et à perpétuer les différents aspects de la culture hassanie.



L'organisation de cet évènement intervient également dans le cadre de la dynamique culturelle que connaissent les provinces du Sud du Royaume, et dans le sillage de la mise en œuvre des dispositions de la Constitution qui consacrent le hassani en tant qu'affluent de l’identité et de la culture marocaines.



A travers une programmation riche et variée puisant dans l'authenticité du Madih et Samaâ, cette 12ème édition sera marquée par la participation d'une pléiade de poètes et de grands noms de l'art du Madih issus des trois régions du Sud du Royaume, outre un hommage qui sera rendu à de grandes figures de l'art du Madih, en reconnaissance de leurs efforts visant à préserver et à promouvoir le patrimoine culturel hassani.



Cette manifestation culturelle est organisée avec le soutien notamment du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication (Département de la culture), de la wilaya de la région, du Conseil régional, de la commune de Foum El Oued, et de l’Agence pour la promotion et le développement économique et social des provinces du Sud.