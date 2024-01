Laâyoune-Sakia El Hamra: Plus de 3.940 entreprises créées à fin octobre 2023

10/01/2024

3.942 nouvelles entreprises ont été créées à fin octobre 2023 dans la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, selon l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC).

Ces entreprises sont réparties entre les personnes morales (1.729) et les personnes physiques (2.213), indique le tableau de bord général de l'OMPIC.



Ainsi, la province de Laâyoune a vu la création de 3.685 nouvelles entreprises, suivie de la province d'Es-Semara avec 257 entreprises, rapporte la MAP.



Par secteur d'activité, le commerce s'accapare une part de 42,35%, suivi des services divers (13,69%), des transports (13,60%), du bâtiment et travaux publics (BTP) et activités immobilières (11,95%), des industries (9,82%), des hôtels et restaurants (3,93%), de l'agriculture et pêche (2,74%), du secteur des technologies d'information et de communication (1,59%) et des activités financières (0,34%).



Par forme juridique, 72% des entreprises créées sont des sociétés à responsabilité limitée à associé unique (SARL-AU), suivies des SARL (27,7%), des sociétés anonymes (0,2%), des sociétés en nom collectif (SNC) et d'autres sociétés, avec une part de 0,1%.



Pour le seul mois d'octobre, 382 nouvelles entreprises ont été créées dans la région, dont 183 des personnes morales et 199 des personnes physiques, ajoute la même source.

Au niveau national, l'OMPIC a indiqué que 78.313 entreprises ont été créées au cours des dix premiers mois de l'année 2023, dont 53.727 entités par des personnes morales et 24.586 entreprises par des personnes physiques.



Par région, Casablanca-Settat a enregistré la part la plus importante des nouvelles créations d'entreprises avec 22.621 nouvelles entreprises, devant Tanger-Tétouan-Al Hoceima (11.447), Rabat-Salé-Kénitra (9.268), Marrakech-Safi (8.001), Fès-Meknès (5.562), Souss-Massa (4.960), Laâyoune-Sakia El Hamra (3.942), Béni Mellal-Khénifra (2.537), Drâa-Tafilalet (2.356), Dakhla-Oued Eddahab (1.906) et Guelmim-Oued Noun (702).