Laâyoune-Sakia El Hamra: Plus de 1.200 entreprises créées à fin avril 2024

05/08/2024

Quelque 1.283 entreprises ont été créées à fin avril 2024 dans la région Laâyoune-Sakia El Hamra, selon l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC).



Ces entreprises sont réparties entre les personnes morales (690) et les personnes physiques (593), ressort-il du dernier tableau de bord général de l'OMPIC.

Ainsi, la ville de Laâyoune a vu la création de 1.218 nouvelles entreprises, suivie d'Es-Semara avec 65 entreprises, précise la même source.



Par secteur d'activité, le commerce vient en tête avec une part de 40,54 % du total des entreprises créées, suivi par les activités de transports (15,22%), les services divers (14,64%), le bâtiment et travaux publics (BTP) et activités immobilières (11,65%), les industries (10,28%), l'hôtellerie et la restauration (3,31%), l'agriculture et la pêche (2,69%), et le secteur des technologies d'information et de communication (1,24%), puis les activités financières (0,44%), rapporte la MAP.



Selon la forme juridique, 70,7% des entreprises créées sont des sociétés à responsabilité limitée avec associé unique, suivies par les sociétés à responsabilité limitée (29,1%) et les succursales (0,1%).



Au niveau national, 31.481 entreprises ont été créées à fin avril 2024, dont 22.856 personnes morales et 8.625 personnes physiques.



Par région, Casablanca-Settat domine le classement avec 9.714 entreprises créées à fin avril dernier, devant Tanger-Tétouan-Al Hoceima (4.596), Marrakech-Safi (3.639), Rabat-Salé-Kénitra (3.607), Fès-Meknès (2.219), Souss-Massa (2.096), l'Oriental (1.882), Béni Mellal-Khénifra (927), Drâa-Tafilalet (761), Dakhla-Oued Ed-Dahab (513) et Guelmim-Oued Noun (244).