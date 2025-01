Laâyoune-Sakia El Hamra: Forte mobilisation pour réussir la campagne nationale de vaccination

30/01/2025

La campagne nationale de vérification du statut vaccinal et de rattrapage vaccinal en faveur des enfants de moins de 18 ans, se poursuit dans les différents centres de santé de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra.



S'inscrivant dans le cadre de la politique proactive du ministère de la Santé et de la Protection sociale visant à lutter contre la propagation des épidémies et d'y répondre rapidement, notamment la la rougeole, cette opération a pour but d’élever les niveaux de couverture vaccinale chez les enfants pour atteindre ceux enregistrés avant la pandémie de Covid-19, qui a impacté les taux de couverture vaccinale dans la majorité des provinces et régions du Royaume.



Elle intervient également dans le cadre des efforts continus du ministère de tutelle visant à lutter contre la propagation des maladies épidémiques et protéger la santé publique, notamment après avoir recensé de nouveaux cas de rougeole, rapporte la MAP.



Dans une déclaration à la MAP, Saida Andam, infirmière en chef au centre de santé urbain "Al Wifak", a indiqué que cette campagne organisée au profit des femmes vise à leur fournir des explications sur la rougeole, les mesures à prendre pour prévenir cette maladie, tout en les sensibilisant aux risques qui peuvent en résulter en contractant ce virus, soulignant l'importance de la vaccination des enfants à travers deux doses nécessaires à l'âge de neuf mois et 18 mois.



Ces deux doses, a-t-elle poursuivi, permettront de prévenir contre la rougeole chez les enfants et les protéger des risques potentiels résultant de l'évolution de ce virus, notant que tout l’enjeu est dans l'implication des parents dans ces campagnes, à même de rattraper la vaccination des enfants non vaccinés contre la rougeole.



A rappeler que le ministère de la Santé et de la Protection sociale avait lancé, le 28 octobre dernier, en collaboration avec le ministère de l'Education Nationale, du Préscolaire et des Sports, le ministère de l'Intérieur, le ministère des Habous et des Affaires Islamiques, ainsi qu'avec divers partenaires locaux, une campagne nationale de vérification du statut vaccinal et de rattrapage vaccinal en faveur des enfants de moins de 18 ans.



Cette campagne nationale de vaccination concerne le rattrapage vaccinal des enfants de moins de 18 ans contre certaines maladies infectieuses, particulièrement la rougeole, la poliomyélite, la diphtérie, la coqueluche et le tétanos.



Elle vise à vérifier que toutes les doses de vaccins contre ces maladies ont bien été administrées aux enfants selon leur âge comme recommandé par le calendrier national de vaccination.