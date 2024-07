Laâyoune: Plus de 500 bénéficiaires de la 2ème phase du programme national des colonies de vacances 2024

16/07/2024

Un total de 550 enfants et adolescents issus de la province de Laâyoune bénéficient de la 2ème phase du programme national des colonies de vacances (Edition 2024).



Initiée par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, sous le thème "Ensemble pour une jeunesse responsable et brillante", en partenariat avec la Fédération nationale des colonies de vacances, cette édition intervient en application des Hautes Orientations Royales visant à promouvoir l'enfance et la jeunesse.



A cette occasion, une cérémonie a été organisée, lundi au Centre d'estivage Foum El Oued à Laâyoune, au profit d'environ 80 enfants et adolescents issus des maisons de jeunes relevant de la Direction régionale du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication (Département de la Jeunesse).



Dans une déclaration à la presse, le directeur régional du département de la Jeunesse à Laâyoune-Sakia El Hamra, Mohamed Boulssane, a souligné que la 2ème phase de ce programme profite à 550 enfants de Laâyoune appartenant à 14 associations et organisations de scoutisme dans la province.



M. Boulssane a également indiqué que les participants à cette étape seront répartis sur les différents centres d’estivage, notant que les colonies de vacances offrent un espace pour la consécration des valeurs de citoyenneté auprès des générations montantes, ainsi qu’une occasion permettant aux enfants de la région de découvrir d’autres sites d’estivage et de rencontrer leurs pairs dans d’autres régions du Royaume.



Environ 130 associations relevant de la province de Laâyoune participeront à ce programme et bénéficieront de tous les espaces d’estivage, à raison de 5.000 bénéficiaires durant les cinq étapes, a-t-il précisé.



De même, il a fait savoir que le centre d’estivage de Foum El Oued abrite aussi cette année les colonies de vacances durant les cinq étapes, avec la participation d'environ 750 bénéficiaires, soit 150 bénéficiaires dans chaque étape.



Par ailleurs, il a mis en avant les efforts déployés au profit des enfants de la province dans le cadre des colonies de vacances, à la faveur des efforts consentis par l’ensemble des intervenants pour garantir le bon déroulement du programme des colonies de vacances 2024.



A rappeler que la première phase de ce programme (du 1er au 12 juillet), a vu la participation d'environ 480 bénéficiaires au niveau de la province de Laâyoune.



Le programme national des colonies de vacances s'inscrit dans le cadre de la stratégie du département de tutelle visant à valoriser et à développer les colonies de vacances, en se basant notamment sur l'adoption d'une politique de proximité et de justice territoriale, en vue de garantir la continuité et le développement des activités socioculturelles destinées aux enfants.