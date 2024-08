Laâyoune: La campagne "Mer sans plastique" fait escale à la plage Foum El Oued

12/08/2024

La campagne de sensibilisation "B7ar Bla Plastic 2024" (Mer sans plastique), organisée par la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l'Environnement (FM6E), a fait escale samedi à la plage Foum El Oued à Laâyoune.



Initiée en partenariat avec la commune Foum El Oued et des ONGs locales, cette opération est destinée aux enfants inscrits aux colonies de vacances organisées par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication. "B7ar Bla Plastic", qui en est cette année à sa 5ème édition, vise à sensibiliser les enfants aux dangers de la pollution plastique et à l'importance de préserver la biodiversité marine.



Les enfants ont ainsi eu droit à des ateliers de sensibilisation axés sur les dangers du plastique et des déchets liés à la pêche maritime, le tri des déchets, la préservation de la biodiversité marine et le recyclage des déchets plastiques.



Ils ont également été initiés aux techniques de plongée et de pêche sous-marine et sensibilisés à l'impact des microplastiques sur les êtres vivants et l'écosystème marin ainsi que sur les conséquences négatives de la pêche illégale, en plus d'ateliers de dessin.



Selon la représentante de la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l'Environnement, Hala Menkari, cette initiative qui vise la sensibilisation aux risques de la pollution du littoral et l'éducation à l'environnement, entre dans le cadre de la 25ème saison de "Plages propres", programme phare de la Fondation qui cible cette année 109 plages, dont 27 labellisées "Pavillon bleu", outre quatre ports de plaisance et, pour la première fois, un parc naturel.



La Fondation s'est fortement mobilisée pour lutter contre le fléau de la pollution du littoral, a affirmé Mme Menkari, ajoutant que l'opération "B7ar Bla Plastic" se poursuivra afin d'atteindre les quatre objectifs fixés.



Il s'agit, a-t-elle expliqué, de sensibiliser deux millions de jeunes aux dangers de la pollution plastique, de réaliser pas moins de 40.000 activités de sensibilisation à l'environnement, de réduire les déchets plastiques en éliminant au moins 10 tonnes par plage, et de recycler la totalité des déchets plastiques collectés.



Pour sa part, le directeur de la colonie de vacances de Foum El Oued, Boussola Taleb Bouya, a indiqué que cette campagne environnementale cherche à favoriser une prise de conscience parmi les enfants des colonies de vacances quant à l'importance préserver la propreté de la plage, à travers une panoplie d'activités et d'ateliers de sensibilisation.



Cette initiative revêt une grande importance puisqu'elle s'adresse à l'ensemble des estivants, d'autant que la plage de Foum El Oued a hissé le Pavillon bleu pour la 17ème année consécutive, a-t-il noté, mettant en avant l'adhésion totale et constante de la Direction régionale de la Jeunesse dans cette opération qui tend à consacrer la culture de lutte contre la pollution des plages et du littoral.



Quant au directeur de la plage de Foum El Oued, Slimane Habadi, il a précisé que cette opération environnementale, qui connaît la participation d'associations locales, offre une batterie d'activités de sensibilisation dont une exposition photographique sur la biodiversité, des ateliers portant sur le patrimoine subaquatique, les effets néfastes de l'utilisation du plastique, le recyclage, les dommages causés par la pollution, le programme Eco-Ecoles de la FM6E, en plus d'activités de divertissement.



Lancée par la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement sous la présidence de Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa, cette campagne s'inscrit dans le cadre de la 25ème saison du programme "Plages propres".