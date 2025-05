Laâyoune: La Fondation Banque Populaire remet 12 bibliothèques scolaires au profit d'une école primaire

14/05/2025

La Fondation Banque Populaire (FBP) a procédé, mardi, à l'équipement de l'école primaire "Tariq Ibn Ziyad" à Laâyoune avec 12 bibliothèques scolaires enrichies d’ouvrages et de livres adaptés aux différents niveaux scolaires.



A cette occasion, une cérémonie a été organisée au sein de l’établissement, reflétant ainsi l’engagement fort de la Fondation Banque Populaire pour la lecture, l’éducation et le développement personnel des élèves.



Ce projet s’inscrit dans le cadre de la dynamique d’innovation pédagogique impulsée par la Feuille de route 2022-2026 et le programme "Écoles Pionnières", visant à placer la lecture au cœur de la vie scolaire.



À travers la dotation de chaque classe en bibliothèque de proximité et la mise en place d’un programme d’accompagnement personnalisé, cette initiative pédagogique ambitionne de créer un environnement stimulant pour promouvoir la lecture chez les élèves.



Dans une déclaration à la MAP, la Secrétaire Générale de la Fondation Banque Populaire, Houda Laaraj, a souligné l'importance de cette initiative visant à doter 12 classes de l’école "Tariq Ibn Ziyad" des livres en langues arabes et françaises, selon le niveau scolaire des élèves, en vue de promouvoir l’acte de lecture chez eux.



Mme Laaraj a également rappelé l’engagement de la Fondation en faveur de l’éducation depuis 40 ans, rappelant quelques initiatives portant sur la remise des ordinateurs portables au profit des élèves du secondaire collégial et qualifiant, l’équipement des maisons d’étudiants en chauffes-eaux solaires et la réhabilitation des écoles dans le monde rural.



Pour sa part, le Chef de Division des affaires pédagogique à l'Académie régionale d'éducation et de formation (AREF) de Laâyoune-Sakia El Hamra, Mohamed Hssini, a noté que cette initiative qui s’inscrit dans le sillage d’une convention de partenariat conclue entre l’AREF et la Fondation Banque Populaire, vient enrichir la bibliothèque de cet établissement scolaire par des livres dans les deux langues qui vont encourager l’acte de lecture chez les générations montantes.



A noter que l'éducation constitue l'un des axes prioritaires d’intervention de la Fondation Banque Populaire. Elle y consacre des actions concrètes, durables et ciblées, afin de favoriser l’épanouissement scolaire et personnel des jeunes générations et de contribuer à la construction d’un avenir meilleur.



Ont notamment pris part à cette cérémonie le président du Directoire de la Banque Populaire de Laâyoune, Abdenaceur Bougtib, le directeur provincial par intérim de l'Education nationale, du Préscolaire et des Sports, Ali Boulssane, la présidente de l'Association des parents et tuteurs d'élèves, Khadija Assal, et le directeur de l’école "Tariq Ibn Ziyad", Bouchaib Souaic, ainsi que des membres du corps enseignant.