Laâyoune: Journée d'étude sur la gestion durable des déchets ménagers et assimilés

20/06/2024

"La gestion durable des déchets solides et liquides dans la commune de Laâyoune: réalité et perspective" est le thème d'une journée d'étude organisée, récemment à Laâyoune, par l'association Ressources pour l’environnement et le développement.



Initiée en partenariat notamment avec la commune de Laâyoune, la Direction régionale de l'environnement, l'Office National de l'Electricité et de l'Eau Potable (département de l'Eau) et la Commission régionale des droits de l'Homme, cette rencontre a été l’occasion pour les participants, dont des responsables, des chercheurs et des acteurs dans le domaine de l'environnement, d’établir un état des lieux de la situation des déchets ménagers et assimilés, et de débattre des défis auxquels est confrontée la gestion de ce secteur au niveau de la ville.



Cette rencontre a été également l’occasion d'élaborer une approche participative pour une gestion durable des déchets, en phase avec les objectifs fixés dans le cadre du Programme national de gestion des déchets ménagers et assimilés, et d'une stratégie intégrée qui s'articule autour de la proximité et de la communication directe avec les habitants de la ville, d'une part, et les petites industries productrices de déchets, d'autre part.



Les participants ont aussi mis l’accent sur l'importance de la sensibilisation et de la conscientisation autour de la chose environnementale, notamment à travers l’organisation des sessions de formation au profit des associations actives dans le domaine, sous la supervision des différentes parties prenantes.



Ils ont également insisté sur la nécessité de valoriser les déchets et de conjuguer les efforts des différents acteurs et intervenants, afin de changer l'approche de traitement des déchets pour en faire des ressources alternatives, plaidant pour l'accompagnement et l'encouragement des projets respectant l'économie verte et circulaire.



De même, les intervenants ont souligné l'impératif d'activer d'urgence les procédures en vigueur dans le cadre des missions de la police administrative en matière de protection de l'environnement, dans l'optique de dissuader les contrevenants.



En outre, ils ont appelé au renforcement de la communication et de la coordination entre les associations actives dans le domaine de l'environnement, et à l'organisation de sessions de formation au profit de la société civile et des associations de quartiers pour le renforcement de leurs capacités.



En sus, ils ont mis l'accent sur le rôle majeur des médias locaux et régionaux dans la défense des questions environnementales et du développement durable.



Par ailleurs, les participants ont plaidé pour l’organisation de campagnes ciblées, le renforcement des capacités des clubs écologiques dans les établissements scolaires et la promotion de la culture de réutilisation des déchets et son intégration dans les programmes pédagogiques.



Cette rencontre à laquelle ont pris part des associations professionnelles s'activant dans le domaine de l'environnement, a été marquée par plusieurs interventions axées notamment sur "Le rôle de la commune de Laâyoune dans la gestion des déchets", "La stratégie du département de l’Environnement dans la valorisation des déchets ménagers et assimilés" et "La gestion participative durable pour assurer la protection des droits environnementaux".